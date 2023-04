La Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife cumple 120 años y afronta unos meses cargados de actividad, con el objetivo de acercar esta formación al gran público. Para ello, sus integrantes afrontan el reto de confeccionar un repertorio con los más variados géneros musicales y actuarán en espacios culturales a los que no habían accedido en sus más de cien años de historia. Tras 30 años como trompetista de la agrupación, Juan Antonio Domínguez es el director de esta banda chicharrera desde febrero del pasado año y desde entonces no ha parado de trabajar, no solo para confeccionar una formación que supere las numerosas bajas que trajo aparejada la pandemia, sino para preparar un programa de conciertos digno de la efeméride que celebran estos meses.

Así, para celebrar este 120 aniversario, han preparado toda una serie de conciertos conmemorativos que darán comienzo el jueves 27 de abril, a las 20:30 horas, en el Teatro Guimerá. Esta será la primera vez que la agrupación actúe en este espacio capitalino y lo hará además acompañada por Los Sabandeños. Raíces del terruño es el título de esta concierto que reúne por primera vez a las dos formaciones y que se ha organizado a modo de tríptico para realizar una pequeña andadura por la trayectoria del grupo desde sus comienzos hasta la actualidad. Habrá música tradicional canaria, así como boleros, y la cita concluirá con ritmos latinos como son la salsa o la cumbia. La programación continuará el 11 de mayo, a las 20:00 horas, también en el Teatro Guimerá, con la gala lírica A toda voz, junto a Candelaria González y Besay Pérez. Este concierto también se divide en tres partes en los que se podrán escuchar arias de ópera, romanzas y dúos de la zarzuela y varios temas más modernos en las voces de González y Pérez. El día 21 de mayo, a las 20:30 horas, en la plaza de Candelaria, la Banda Municipal compartirá escenario con el nuevo proyecto de Ni un pelo de tonto, Delokos. Se ofrecerá un repertorio rockero, "que no tiene nada que ver con lo que hace normalmente la banda", advierte Domínguez. La programación de este 120 aniversario se cierra el 25 de mayo, en el Teatro Guimerá a las 20:00 horas, con Cruce de caminos, un concierto en formato acústico en el que participarán artistas como Cristina Ramos, Jeremías Martín, Montse García, Alejandro Mendoza y Silvia Zorita y que invita a realizar "un viaje emocional para que el público se reconcilie con la música de muchas épocas". Habrá temas de la década de 1980 y de la Movida madrileña. A esta programación especial para conmemorar el aniversario de la banda se suma la programación habitual de la agrupación, que se prolongará hasta el mes de julio con diferentes citas en el Espacio R como en la plaza del Príncipe, donde ofrecerán el programa Recuerdos de nuestra banda, donde rememorarán los recitales de hace años que se hacían en las plazas públicas con repertorios variados y para todos los gustos. El 4 de mayo también ofrecerán un concierto más clásico. Todos los conciertos del 120 aniversario serán gratuitos y solo será necesario retirar la invitación en taquilla. El director de la banda resalta el trabajo realizado hasta el momento para tratar de ofrecer el repertorio más variado en todas estas citas. Precisamente, el objetivo de este 120º aniversario es "quitar el estigma de lo que siempre se ha pensado que es una banda del siglo pasado, los grupos que llevaban el repertorio clásico al público general que no se podía pagar una entrada para disfrutar de una orquesta". Por eso, han decidido ofrecer un cambio y compartir escenario con agrupaciones y voces "de hoy en día". En este sentido, el trabajo ha sido difícil porque ha habido que preparar muchas adaptaciones y por eso se trabaja desde hace meses en este novedoso programa. La Banda Municipal cumple 120 años después de haber salido de "un bache muy importante" que ha sido la pandemia. "La banda ha estado escondida porque no podíamos salir y hemos sufrido bajas y jubilaciones", explica el director quien celebra que "hemos tenido un revulsivo" con la entrada de "gente joven y con ganas de comerse el mundo". Es por eso que avanza que la agrupación "está empezando una buena época, en la que vamos a innovar". La última incorporación de nuevos miembros a la banda se produjo en agosto del pasado año pero el director afirma que "ahora mismo disponemos de lo mínimo para trabajar bien y siempre hace falta luchar para que la Administración nos surta del personal que nos falta". Todo ello con el objetivo de continuar trabajando y que la agrupación pueda ofrecer nuevas adaptaciones al público.