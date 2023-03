El músico Hirahi Afonso presenta su nuevo sencillo con Pedro Guerra

Hirahi Afonso empezó a tocar el timple cuando era muy pequeño pero, antes que timplista, se considera músico. «Lo que me importa a mí es la música por encima de cualquier cosa», explica el canario.

Tras grabar su primer álbum, Memento, en el que estuvo trabajando varios meses y en el que colabora con artistas como Silvia Pérez Cruz, ahora trae el primer aperitivo de lo que será su segundo trabajo: Lo puro, un disco en el que han participado 40 personas y que ha estado cocinándose durante tres años.

Las cosas que importan, que cuenta con la participación del cantautor canario Pedro Guerra, es el primero de los tres sencillos con los que Afonso promocionará este segundo álbum y que a partir de hoy se encuentra disponible en Spotify, Amazon Music, iTunes y YouTube. «Pedro escribe un poema que se llama Ligero que habla un poco del paso de tiempo, de que la vida tanto personal como musical va evolucionando», explica el músico y timplista haciendo alusión al proceso de creación de este primer tema. Guerra pone la letra y Afonso la música: «En este caso el tema es conjunto: la letra la ha hecho él y la música la he hecho yo. Eso me hace todavía más ilusión porque al final estoy musicando una letra de Pedro Guerra que es algo que no se puede decir todos los días», explica el músico con entusiasmo.

«Desde que tengo uso de razón estoy escuchando a Pedro Guerra. No nos conocíamos personalmente en el momento de hablar para hacer la colaboración. A través de una amiga en común, que es Judit Neddermann, surgió esta canción», añade. En Las cosas que importan han participado también Pau Figueres (guitarra española, guitarra eléctrica y palmas), Alberto Limiñana (bajo eléctrico) y Klaus Stroink (trompeta). La canción fue grabada en los estudios The Sound of Wood y fue mezclada y masterizada por Aniol Bestit.

El videoclip, dirigido por Víctor Ordóñez, se filmó durante un día en la localidad madrileña de Manzanares el Real, tanto en los exteriores como en el interior de una vivienda construida con un contenedor reciclado.

Afonso describe esta colaboración como «una simbiosis», algo que surge de una manera humana y espontánea que nace del impulso de querer juntarse. Una colaboración que comienza a partir de ese poema que Guerra titula Ligero y que acaba transformándose con los acordes de su timple para hablar del paso del tiempo, de sentirse libre, de ser uno mismo, de amar la vida sin peso, sentirse todo de nada, como reza la canción. «Tiene una letra muy profunda que habla de que lo importante es con lo que tú te quedes y con lo que sea positivo para ti. Y que todo lo demás, como el ego, lo dejes a un lado», añade el músico canario.

El próximo single, que saldrá a finales de marzo, lleva el título del nuevo disco, Lo puro. «Al final hay un aspecto crítico, interno en el disco, en cuanto a letra y en cuanto a estilismo de la música», explica Afonso que también hace alusión a la ironía que encarna este título: lo puro, en realidad, no existe. «Al final todo viene de todos lados y todo lo que creemos que es lo puro, lo nuestro, lo que llevamos por bandera, al final es de todos. Nada es de nadie», concluye.

Por otro lado, si hay algo que define a Lo puro es el trabajo codo con codo: «El disco va a ser un disco entero lleno de colaboraciones de cantantes». Afonso se rodea en este trabajo de otros músicos como la palmera Valeria Castro, los catalanes Rita Payés, Meritxell Neddermann y Vic Mirallas, la grancanaria Lajalada, Ahyvin Bruno o el grupo La Señora Tomasa.

Además, este disco ha sido editado por el sello independiente catalán Satélite K, que cuenta con patrocinio de la Concejalía de Cultura del ayuntamiento capitalino, y que saldrá a la venta a principios del mes de mayo.