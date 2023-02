Dos cintas canarias se lo juegan todo en la 37ª edición de los Premios Goya cuya gala de entrega se podrá seguir por La 1 de RTVE a partir de las 21:00 horas el sábado 11 de febrero. La cinta Inspector Sun y la maldición de la viuda negra compite en la categoría de Mejor película de animación. Dirigida por Julio Soto (Deep), fue desarrollada en el estudio tinerfeño 3 Doubles Producciones. Mientras tanto, Amanece la noche más larga es una de las candidatas a ganar el Goya a Mejor cortometraje de animación y está dirigida por Carlos F. de Vigo y Lorena Ares; además, ha sido coproducida por los grancanarios Damián Perea y Raquel Camacho.

La película Inspector Sun y la maldición de la viuda negra desarrollada en Tenerife se tendrá que ver las caras con Black is Beltza II: Ainhoa, Los demonios de barro (Os demos de barro), Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda y Unicorn Wars, las otras nominadas a Mejor película de animación. Por su parte, el cortometraje con talento canario Amanece la noche más larga se enfrenta a Amarradas, La Prima Cosa, La primavera siempre vuelve y Loop, también nominadas en esta misma categoría. Precisamente el cortometraje protagonizará una de las reivindicaciones que se podrá ver durante esta noche del cine español. El sector del cortometraje lanzará la campaña Ponte la chapa: El corto es cine, para reivindicar que «el corto es cine». Esta acción busca el apoyo de la industria para fomentar la creación de un organismo que coordine los asuntos del sector «para competir en igualdad de condiciones con los países del entorno» y conseguir una inversión anual de televisiones y plataformas de un 1% destinado a la compra de los derechos de las cintas cortas.

Más allá de la representación canaria, la gala estará conducida por los actores Clara Lago y Antonio de la Torre y contará con la presencia de la estrella francesa Juliette Binoche, quien recibirá el Goya internacional, en este segundo año de existencia del galardón. El pasado año inauguró esta categoría la australiana Cate Blanchett. Además, se prevé un momento emotivo durante la entrega del Goya de honor, que este año era para el cineasta Carlos Saura, quien falleció tan solo un día antes de la gala, dejando huérfano este reconocimiento a toda una carrera.

As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, parte como favorita de todas las quinielas en esta nueva edición de los Premio Goya, con 17 nominaciones, mientras que Modelo 77 de Alberto Rodríguez, con 16, y Alcarràs, de Carla Simón y Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, con once nominaciones, copan los siguientes puestos en cuanto a reconocimientos. En la categoría de Mejor dirección As bestas, Modelo 77 y Alcarràs estarán acompañadas por Pilar Palomero, con su nuevo trabajo La maternal, además de por Carlos Vermut con Mantícora. Se trata de una edición en la que se puede celebrar la paridad entre los nominados, con una amplia representación femenina.

Además de ellas, Cerdita y Los renglones torcidos de Dios reúnen seis nominaciones; En los márgenes e Irati, cinco; Mantícora, cuatro y La maternal, La piedad y Un año, una noche, tres. Por categorías, en Mejor actor protagonista optarán al premio Denis Menóchet (As bestas), Luis Tosar (En los márgenes), Nacho Sánchez (Mantícora) y Javier Gutiérrez y Miguel Herrán por Modelo 77. En cuanto a actriz protagonista, optarán Marina Foïs (As bestas), Laia Costa (Cinco lobitos), Anna Castillo (Girasoles silvestres), Bárbara Lennie (Los renglones torcidos de Dios) y Vicky Luengo (Suro).

Para mejores actrices de reparto, repite Penélope Cruz –la más nominada entre las actrices españolas, que suma una más a sus 13 previa– por En los márgenes, y estará acompañada de Carmen Machi (Cerdita), Susi Sánchez (Cinco lobitos), Marie Colomb (As bestas) y Ángela Cervantes (La maternal). Para actor de reparto, Diego Anido y Luis Zahera por As bestas compiten en la misma categoría que Ramón Barea (Cinco lobitos) y Fernando Tejero y Jesús Carroza por Modelo 77. Así, el total elenco de actores de Cinco lobitos está en las cuatro categorías.

Protocolo antiacoso

Esta gala de los Premios Goya se celebra tras la polémica ocurrida en la fiesta posterior de los Premios Feroz, que se saldó con varias denuncias de agresión sexual. Es por ello que se ha desarrollado un protocolo que incluirá un equipo especializado ante agresiones sexuales y «espacios seguros» para atender casos. Entre otras acciones, se incluye también la formación específica para el personal y una descripción detallada de los pasos a seguir para cada una de las tipologías de violencia, agresión sexual, acoso sexual o intromisión que pudiera sufrir alguna de las personas asistentes al evento. En este sentido, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, sostiene que «es complicado de organizar (este protocolo), pero hay mucha gente detrás y se trata de que, en el momento de que haya cualquier sospecha de cualquier actuación de este tipo, se corte radicalmente». El presidente se muestra «preocupado» por lo ocurrido en los Premios Feroz porque «la repercusión afecta no solo a los Goya, sino al cine español».