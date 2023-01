El artista tinerfeño Cristóbal Tabares, seleccionado para participar en ARCO

Cristóbal Tabares (Tenerife, 1984) ha sido seleccionado para participar en la que es, sin duda, la feria de arte contemporáneo más importante de España: ARCO Madrid 2023. En esta edición, que será la número 42, tendrá lugar entre el 22 y el 26 de febrero en Ifema. En esta ocasión, esta importante plataforma del mercado del arte contemporáneo tendrá al Mediterráneo como eje central.

Tabares, que actualmente vive y trabaja en Madrid, ha sido escogido como uno de los cuatro artistas que formarán parte del stand de ABC Cultural. Será su primera vez en ARCO. «Sí, es mi primera vez, así que mucha alegría. ARCO es la feria donde hay que estar, esa con la que sueñas cuando estudias la carrera», festejó esta semana. Junto a él, seleccionados todos por el periodista y comisario de la propuesta, Javier Díaz-Guardiola, estarán también Lola Zoido, Iria Martínez y Paloma de la Cruz.

Para la ocasión, el artista tinerfeño presentará una revisión de una de las piezas que expuso el año pasado en el Cabrera Pinto dentro de Rojo sobre rojo, la muestra casi premonitoria sobre la represión cultural y sexual en Rusia. «Presenté ese en 2017 y encima, con el covid, todo se retrasó. La casualidad fue que expuse una semana después de la primera bomba en Ucrania», recordó. «Me vi con todo el montaje hecho y con un tema que era muy antipático en ese momento pero aprendí cosas: el arte está vivo. Los proyectos están aquí y tocan temas que están candentes. A veces nos atropella la actualidad. Me sirvió para darme cuenta de que los temas de los que tratamos están en la sociedad, se mueven, evolucionan y que esas cosas pasan».

Entre esas piezas que se vieron en La Laguna, la escogida para ARCO es la formada por cisnes de porcelana y que Tabares usa para hablar de Tchaikovsky y El lago de los cisnes. El montaje, sin embargo, será totalmente distinto. «Al hablar de Tchaikovsky y de los derechos del colectivo Lgtbi en Rusia, me apetecía que tuviera una cierta crudeza. Jugaré al vertido porque, de manera poética, recuerdo así cómo los derechos se arrinconan y los cisnes encarnan, en cierto sentido, esos derechos».

Para hacer posible este proyecto, Tabares ha tenido que enviar a Madrid 250 kilos de cisnes de porcelana que ha ido reuniendo con los años y la ayuda de muchas personas. «Han sido muchos domingos de rastro y hay gente que me conoce ya como el chico de los cisnes», bromeó. «Llegó un momento en que cada vez que veía un cisne lo tenía que comprar, me obsesionaba. Pero al final ves que es algo colaborativo, que la gente se acuerda de ti y te manda fotos. Se va haciendo como una onda expansiva. Me reconforta porque así no me siento tan trastornado», sentenció.