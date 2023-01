El público entra en las ‘tripas’ de la ópera

Auditorio de Tenerife ha programado, durante el pasado fin de semana, la ópera de cámara The old maid and the thief (La vieja doncella y el ladrón). La pieza se estrenó el sábado y volvió a verse ayer domingo, en la Sala de Cámara, a partir de las 19:30 horas. Se volverá a poner en escena el próximo fin de semana, los días 28 y 29 de enero.

Se trata de la reposición de un título que ya formó parte de la temporada de Ópera de Tenerife del año pasado y que han decidido reponer después del éxito alcanzado en el que fue, además, el estreno en España de la producción. La vieja doncella y el ladrón es una pieza especial, es una ópera de cámara creada por Gian Carlo Menotti por un encargo de la emisora norteamericana NBC que la estrenó en antena en abril de 1939. La mayor parte del equipo que el año pasado triunfó con esta pieza en el Auditorio repite este 2023. Es el caso, también, de la directora escénica y encargada del diseño de escenografía: Alicia Peraza. «Normalmente trabajo en el teatro y esta propuesta ha sido como mi bebé, mi perla, mi primera ópera. Estar en contacto con los cantantes y el maestro Javier Lanis ha sido muy enriquecedor porque la musica te lleva a soñar, te ofrece otros puntos de vista que aportan mucho a la dirección escénica», explicó esta semana sobre la producción. Con el subtítulo «ópera grotesca en 14 escenas» y un solo acto cargado de ritmo, es una de las primeras óperas concebidas explícitamente para el formato radiofónico. La historia transcurre en una ciudad aparentemente tranquila que, sin embargo, oculta muchos secretos. En el centro del argumento está la vida sencilla y rutinaria de Miss Todd, una soltera de mediana edad, y la de su amiga Miss Pinkerton. Todo salta por los aires con la llegada a su puerta de un mendigo: el apuesto Bob. El elenco está integrado por artistas canarios. La mezzosoprano Silvia Zorita se pondrá en la piel de Miss Todd, el barítono Fernando Campero interpretará a Bob, la soprano Candelaria González será la sirvienta Laetitia y la también soprano Estefanía Perdomo se pondrá en la piel de Miss Pinkerton. Para Peraza, volver a ponerse al frente de la dirección escénica de La vieja doncella y el ladrón ha sido una gran oportunidad. «Tengo la gran alegría de estar en esta reposición, lo que implica poder darle otro enfoque y poder volver a recrear ese doble juego que nos propone Menotti». Para ello, ha decidido llevar su propuesta «un poco más allá, si eso era posible». El público que acuda al Auditorio para disfrutar de esta ópera se convertirá, de hecho, en un actor más. «Desde que entre en la sala, el espacio deja de ser el Auditorio para convertirse en la NBC», adelantó. «El público formará parte del entramado, de todo este juego y enredo, y participarán en él. Se transformarán en el público que asistió al estreno de la pieza en la NBC». Además de Peraza, el equipo de completa con el pianista Javier Lanis, que asume la dirección musical; Leo Martínez, encargado del vestuario; y Hugo Carugatti al frente de la iluminación. También intervienen dos actores: Joel Hernández, que hará las labores del sonidista de la radio, y Javier Socorro, el presentador de la velada. Como detalle especial, tanto el regidor, Luis López, como el director musical, Javier Lanis, estarán también en escena. «El publico estará viendo cómo se mueve la gente en el plató, los trabajadores, y cómo llaman a los actores y a los cantantes. Podrán participar de eso. Es una forma de que el publico conozca lo que sucede previamente antes de un espectáculo, algo que normalmente no se ve», indicó Peraza. Para los que quieran acercarse –y participar– en esta experiencia, las entradas están disponibles a un precio general de 20 euros. Se puede adquirir en www.auditoriodetenerife.com, en taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y los sábados entre las 10:00 y las 14:00 horas. También se pueden comprar vía telefónica en el 902 317 327. Además, hay descuentos disponibles para menores de 30 años, estudiantes, desempleados y familias numerosas. Peraza, por su parte, elogió el espacio en que se representa la pieza. «La Sala de Cámara se presta mucho a la cercanía. Me atrapa el hecho de que, durante la ópera, el público pueda respirar los ritmos y sentir a los personajes». La directora asegura que después de haber incursionado por primera vez en el mundo de la lírica, está dispuesta a seguir explorando este camino. «Se puede innovar mucho y se pueden proponer dramatizaciones desde muchos enfoques. Creo que es un desafío». Además de mostrar su agradecimiento a todo el equipo de la producción y del Auditorio, Peraza animó al público a acudir a las citas con La vieja doncella y el ladrón. «Animo a todas las personas que nunca han visto ópera a que se acerquen y disfruten de este viaje que hacemos al día en que Menotti estrenó la obra, en 1939», concluyó.