Un junio de 2015 y con una pieza del artista Raúl del Sol en portada nacía Con Estilo, un proyecto editorial netamente canario que ocho años después y tras 74 números publicados cierra un ciclo para, el sábado 16 de diciembre, iniciar una nueva etapa coincidiendo con el número 75 de la revista que se distribuye junto a las cabeceras de Prensa Ibérica en Canarias. No revelaremos qué sucederá en Con Estilo dentro de tres semanas pero adelantamos dos novedades: estrenamos edición digital y apostamos por reforzar su presencia en redes sociales. Hemos recorrido junto a los lectores una travesía apasionante, no exenta de dificultades, pero de la cual destaca, por encima de todo, la oportunidad que nos ha regalado la revista de conocer a canarios cuyo talento había pasado desapercibido para la mayoría de los habitantes del Archipiélago en áreas como moda, diseño, comercio, arquitectura, gastronomía, arte, fotografía, música, decoración, creación audiovisual, las pasarelas, literatura o, por no extendernos demasiado, el interiorismo. Aún recordamos cuando hace unos años nos hablaron de que una arquitecta e interiorista canaria, Nayra Iglesias, era la responsable del diseño en España de las tiendas de Manolo Blahnick. Fue otra sorpresa conocer a Pino Montesdeoca, modelo canaria de 55 años cuando supimos de ella, hoy convertida en una de las maniquís senior más solicitadas por diseñadores, marcas y publicaciones aunque, como ella repite, su primera portada fue en Con Estilo. Vimos crecer, asimismo, a los artistas tinerfeños Lauro Samblás y Filip Custic, destacado éste por Forbes entre los creadores menores de 30 años con más proyección futura a nivel mundial. Ambos ocuparon portadas de la revista cuando en su tierra nadie los conocía —ese no es el caso de Pepe Dámaso, amigo, padrino y portada—, una lista donde no deben faltar los deportistas Sitapha Savané y Ferino V; la jueza Gloria Poyatos; la figurinista Yaiza Pinillos; los arquitectos Javier Pérez o Leonardo Omar; los modelos Oliver Baggerman, las hermanas Ariadne y Aída Artiles, Yurima Santana, Simón Briccie y Alioune Mbaye o, por ejemplo, los fotógrafos Adasat Barroso, Sara Acosta, Juan Pedro León, Gerardo Valido, Mati Chevriere, Antonio Ayala, Alfonso Bravo... Afirmamos con orgullo que, aunque suene a topicazo, muchos ya se han convertido no sólo en cómplices de la revista sino en grandes amigos; una familia sin la cual habría sido imposible elaborar buena parte de las alrededor de 5.640 páginas publicadas desde 2015 y con quienes, junto a otros tantos profesionales que resulta imposible enumerar en este texto, deseamos continuar recorriendo la nueva e ilusionante etapa que en tres semanas inicia Con Estilo.