Manolo Peña es sinónimo no solo de Mamelucos sino también de murgas y Carnaval. Este jueves 2 de febrero vivió uno de los días más intensos en su trayectoria murguera, cuando tomó la decisión de cambiar a 24 horas de la final a Airam Bazzocchi, su apuesta desde hace dos años para que asumiera la dirección de esta institución. Las buenas perspectivas iniciales se hicieron grande por dos estilos diferentes de vivir la murga: la idiosincrasia de Mamelucos y la personalidad de Bazzocchi. Manolo Peña analiza en esta entrevista cómo afronta la murga la final, lo que espera de ella y los planes de futuro. Acaba un ciclo; comienza otro.

¿Cómo vive Mamelucos las horas previas a la final con el cambio repentino de director?

La palabra no es tocada, que la murga ha pasado muchos nervios.

¿Qué es lo que ha pasado?

Era el fin de un ciclo que estaba negociado para una fecha y se precipitaron los acontecimientos.

¿Qué lleva a rescindir la relación entre Mamelucos y su hasta el jueves director Airam Bazzocchi?

La idiosincrasia de la sociedad una y Airam, su pensamiento o forma de actuar es otra que no va con la casa, pero solo en momentos puntuales.

¿Cambian de director pero continuará de letrista de Mamelucos en 2024?

Es el final de un ciclo total. No es un volver a empezar, sino el cierre de la etapa de Airam durante diez años con nosotros. De agradecimiento a todo su trabajo. Jamás cobró un solo céntimo y le estaremos agradecido siempre por su entrega y exigencia, pero ha acabado el ciclo.

¿Afecta a la relación personal suya con Airam?

Intentaré por todos los medios que no afecte. Además, sería injusto por mi parte que afectase porque Airam ha hecho todo lo que le he pedido.

¿Se equivocó cuando se decantó por Airam y no por Xerach Casanova?

No. Xerach se va cuando ocurre la pandemia y, entonces, en vez de un director provisional hasta que regrese Xerach yo nombro a uno definitivo. Soy de las personas que no gusta estar pensando lo que pudo haber sido. Si tomé la decisión, ya está. Puede salir bien o mal. No me gustan los golpes de pecho ni mirar hacia detrás. Airam estuvo en la dirección de Mamelucos dos años y ahora afrontaremos otro ciclo.

Pero el proyecto que tenía con Airam era a más largo plazo.

Sí, el proyecto que tenía con Airam en Mamelucos esra a más largo plazo. Ya Airam, por la idiosincrasia de la casa, se empeza a sentir incómodo y ya estábamos pactando una terminación del proyecto.

Cuando habla de la idiosincrasia de Mamelucos, ¿a qué se refiere?

Idiosincrasia de Mamelucos se refiere a la bandera de la humildad, seriedad ante el público, serie de la sociedad y eso lo tienes que cumplir cien por cien; en cuanto falle un poquito por algún motivo... Airam tiene una personalidad muy marcada, muy acentuada y no se la vas a cambiar, no puedes cambiar su personalidad. En momentos determinados existe un choque de opiniones, y él lo ha pasado mal porque creía que era la manera de hacer las cosas. Es una persona muy exigente delante de la murga, bastante trabajadora y que te lleva a la murga muy arriba hasta el punto de que alguno se vire y diga que no puede más. Solo tenemos palabras de agradecimiento. Insisto, en le económico jamás nos ha cobrado un solo céntimo, y la amistad no la voy a perder.

¿Airam da lo que pide a la murga?

Él exige a la murga y el da, por supuesto. Su mundo es la murga las 24 horas del día.

¿Qué espera de la final?

Mientras las murgas hacía el ensayo general este jueves 2 de febrero, sin vernos unos a otros lógicamente, me imaginé una final muy abierta. Ya vimos en fase que encontramos a Trapaseros a un nivel altísimo. Espero una final muy abierta. Otros años sería capaz de decir las cuatro o cinco murgas que podrían estar en los premios; este año ni me atrevo. Cada uno va a hacer su apuesta.

¿Puede ganar cualquiera?

Puede ganar cualquiera y estoy muy seguro de eso, y te lo comento antes de que se celebre.

¿Vistas las puntuaciones de los ocho finalistas, por qué se ha decantado el jurado?

Para gustos, colores. Se ha decantado por todos los estilos. En el pasado, murgas afinaditas y con mucha vocalización han ganado.

¿Echas de menos a murgas como La Traviata, Triquikonas, MasQLocas...?

Siempre he dicho que primero soy murguero y luego de Mamelucos, aunque últimamente estoy cambiando y me estoy haciendo primero de Mamelucos (se ríe) y después de todas. Se echa mucho en falta, como La Traviata, con su presidente siempre mandándome saludos; Triquikonas, con las que siempre he mantenido una relación particular, MásQLocas, igual. Yo las echo mucho en falta, y el público y los murgueros las echan mucho en falta también, incluso alguna no tan galardona y más antigua, como Jocikudos, y siempre las tienes en mente.

¿Gozan de buena salud las murgas?

Tanto las murgas infantiles como las adultas gozan de una excelente salud, más allá de hechos puntuales.

¿Es partidario de mantener el formato de dos canciones en fase y una en final?

Hoy te puedo decir que Bambones, Diablos, Zeta-Zetas y Mamelucos votamos hace seis meses cuatro temas, dos en fase y dos en final. Si llega a haber salido cuatro temas, habríamos llegado demasiado justo. Con un análisis medio año después de la votación te digo: si un cuarto tema es para rellenar, tampoco estoy de acuerdo. Para relleno, no quiero un cuarto tema.

¿Pero mantendría dos temas en fase y uno en final o lo cambiaría?

Esa es la duda que me queda. Me gustaría esperar dos o tres años para hacer una valoración correcta,; también otra opción sería arrastrar la puntuación de fase a final... Hay que meditarlo. La murga va maravillosamente bien a un solo tema en final porque te sientes cómodo con esa canción y das todo lo que puedes de voz. No estaba convencido a una final a un tema, pero me empiezan mis dudas. Quiero esperar un par de años porque no tengo esa seguridad. No me gusta que una canción sea de relleno, los temas hay que prepararlos a conciencia. Hay que pensarlo.

Y... ¿ahora qué pasará en Mamelucos?

Samuel Fumero, nuestro director musical, me ha pedido tiempo para no precipitarnos en la persona a elegir de director, como si los ensayos empiezan en septiembre y no está decidido. Estará Fumero haciendo los arreglos, pero no queremos precipitarnos. Necesitamos una persona que sea un valedor de Mamelucos, no para ponerlo hoy y quitarlo en dos años; queremos un director para un amplio tiempo. Samuel Fumero es un gran músico; yo no lo conocía como persona y... ¡lo que une ese hombre! Es una pasada.

Se le queda cojo el apartado de letras ahora a Mamelucos.

Sí, me tendré que sentar, valorar y tomar decisiones... Ya lo hablaremos.