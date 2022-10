La política municipal parece haber entrado en precampaña electoral a la vista del pleno celebrado ayer, donde la comparecencia solicitada por la exalcaldesa socialista Patricia Hernández para que el concejal de Patrimonio, Juan José Martínez, explicara las obras ejecutadas en los locales de titularidad pública acabó como el rosario de la aurora, entre los reproches del número dos del PSOE, José Ángel Martín, que no se achantó mientras el alcalde, José Manuel Bermúdez, aseguraba que no había llamado malas personas a la oposición. «¿Me deja hablar?», le dijo el alcalde mientras los reproches de Martín, y el socialista ni se lo pensó: «No», lo que llegó al regidor a convocar un receso, reunión de los portavoces de los grupos «en mi despacho» antes de decidir si suspendía o no la sesión. Al final, se continuó con el pleno.

«El mercado padece una patología complicada y trabajamos en una solución a largo plazo» Juan José Martínez - Concejal de Patrimonio Las explicaciones pedidas por Patricia Hernández a Juan José Martínez sobre los trabajo de mantenimiento en los locales del antiguo mercado de La Salud incendiaron el debate. El responsable de Patrimonio arrancó su turno de palabra con un tono plano, recordaron la encomienda que realizó Infraestructuras a Viviendas Municipales para acometer los trabajos en las sedes, para asegura que el antiguo mercado padece una patología complicada y trabaja en su mantenimiento mientras Infraestructuras avanza en un proyecto integral como solución a largo plazo. Mientras, garantizó que su área ni se va del mercado ni va a dejar de invertir; al contrario, al millón de euros ya comprometido anunció otros 757.000 euros para este año. «Con los 20.000 euros gastados en algunos locales se podría hacer hasta una casa» Patricia Hernández - Patricia Hernández Pero la exalcaldesa no se refería a la tramitación; había estado días atrás en los locales y lo que cuestionaba era el precio de las obras y el trabajo realizado en realidad, haciendo suyo el argumento de los representantes de los grupos que consideran que se ha gastado una tercera parte de lo facturado, y puso de ejemplo el caso de las sedes de Guachipanduzy infantil, Zeta-Zetas y Caña Dulce, que podía extrapolar a los 22 locales restantes. «La gente se construye una casa por 20.000 euros», dijo, mientras la exconcejala de Fiestas Gladis de León se revolvía en su escaño reprobando la afirmación. Patricia Hernández remató: «estas obras son una tiradera de dinero público», y recordó que ya los Servicios Jurídicos le pidieron a Viviendas Municipales que antes de acometer los trabajos se determinara los precios y las unidades. «Existe un sobreprecio y una discordancia entre lo previsto y lo ejecutado» Luisa Tamayo - Concejala de Unidas Podemos La portavoz de Ciudadanos, Matilde Zambudio, acabó por desplegar todas las dudas de legalidad en la tramitación del expediente para llevar a cabo las obras en los locales municipales: «la Asesoría Jurídica cuestiona el expediente porque no se solventa la competencia, el objeto, el procedimiento y las tarifas». El 30 de diciembre de 2020 «el interventor advirtió que para aprobar el expedientes se debían determinar las tarifas»... y el resultado fue que el 13 de octubre de 2022 las obras ya están ejecutadas sin cumplir los condicionantes que había fijado la Asesoría Jurídica. «Estas obras, además, no llegan ni al grado de lavado de cara ni de parche», dijo. «Ustedes ejecutaron los trabajos con el informe en contra de la asesoría jurídica» Matilde Zambudio - Concejala de Ciudadanos Siguió el portavoz del PP, Carlos Tarife, que aseguró que la solución a los locales del mercado de La Salud para por un proyecto integral a medio o largo plazo: una nueva construcción, como demanda la federación de grupos, y mientras hay que trabajar en la reubicación temporal, planteó, después de intentar lanzar un dardo envenenado a Patricia Hernández: «si se hacen casas por 20.000 euros, dígale a su compañero Ángel Víctor la solución para resolver el caso de las 200 familias palmeras que están sin un techo». A Luisa Tamayo, que actuó de portavoz de Unid@s Podemos en este asunto, le bastaron treinta segundos para retomar el debate. Por una parte, lamentó la maniobra de distracción y el chascarrillo de Tarife sobre el coste de las casas, para luego entrar al grano: «hay una discordancia entre los que se ha hecho y lo que se ha proyectado con informes desfavorables de la Asesoría Jurídica, y eso no lo han aclarado». «La solución a medio y largo plazo pasa por una nueva construcción como piden los grupos» Carlos Tarife - Concejal del PP Estas fueron las posturas de los cinco grupos políticos presentes en el pleno, que dio paso a un agrio debate entre Juan José Martínez, que se tiró al cuello de la exalcaldesa para recriminarle que no le iba a permitir que jugara con el pan de los 22 trabajadores de Viviendas Municipales que se han encargado de llevar a cabo el expediente de los trabajos de mantenimientos en el antiguo mercado del barrio de La Salud. Cuando deslizó que a la administración siempre las obras le salen más caras, la concejala socialista no se quedó atrás en los reproches, «porque eso es lo que dicen en la calle, que los políticos gastamos de más; ustedes no habrían pagado eso en una obra en su casa». Al final, quedaron claras las posturas enconadas en un ambiente preelectoral en el que la oposición sembró la duda sobre la legalidad de la actuación. Martínez reiteró: «seguiremos haciendo obras en locales municipales».