Casi un millar de personas sale a la calle para reivindicar "mejores salarios" y "menos jornada laboral"

El refranero español dice que "hasta el 40 de mayo no te quites el sayo" y no se equivoca. El Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, se celebró esta mañana en la capital grancanaria bajo una fina llovizna que acompañó al casi un millar de personas -810 según los datos de Delegación del Gobierno- que salió a la calle para reivindicar "mejores salarios" para la clase obrera y la reducción de una jornada laboral que lleva 40 años sin modificarse.

"Este es un Primero de Mayo muy especial porque, además de reivindicar nuestros derechos, queremos festejar los logros conseguidos desde 2018" apuntó el secretario general de UGT de Canarias, Manuel Navarro, al comenzar la marcha en el Parque San Telmo. El líder sindicalista aseguró que la "situación política vivida los últimos días" invitan a pensar en la "fragilidad" de lo conseguido hasta el momento por la clase obrera. "Si no luchamos cada día, pueden desaparecer", apuntó Navarro, quien alertó del "peligro" que supondría que gobernaran el PP y Vox que, según sus palabras, han negado "las políticas de progreso". Y animó a los asistentes a participar en las elecciones europeas del próximo 9 de junio para "no dar ni un paso atrás".

37 horas y media

El representante de UGT aplaudió la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la mejora de las pensiones o la reforma laboral, pero recordó que "todavía queda mucho por hacer". "Luchamos por conseguir una jornada de 37 horas y media y el pleno empleo", apuntó entre los gritos y tambores que acompañaron la manifestación hasta la Plaza Santa Ana.

El Primero de Mayo en Canarias dice a la patronal que ya es hora de que arrime el hombro / Efe/ Ángel Medina

Los participantes recogieron muchas de las reivindicaciones que las asociaciones convocantes del 20A llevaron a la calle bajo el lema Canarias tiene un límite. El cambio de modelo turístico a uno más justo y sostenible para el Archipiélago fue una de las peticiones que más se repitieron durante la protesta de esta mañana. Los manifestantes pidieron a la patronal, en particular a la del sector turístico, que , con márgenes de beneficios históricos, "arrime el hombro" subiendo salarios y reduciendo las jornadas.

"Cuando hablamos de mejorar el empleo, hablamos de reparto de riqueza. En Canarias es necesario este reparto de riqueza y la transformación del modelo turístico", apuntó Navarro, quien insistió en que el "turismo debe estar al servicio de la ciudadanía canaria y no al revés".

"Saturada"

La enfermera Yolanda Barquín salió esta mañana a la calle con sus compañeras para exigir "mejores condiciones laborales". Trabaja en el Servicio Canario de Salud y asegura que la plantilla "está totalmente saturada". "Pedimos que se ajuste el ratio de enfermera-paciente para que cada trabajador no asuma tanta carga y podamos ofrecer mejor calidad asistencial y más seguridad a los pacientes", explicó esta mañana durante la marcha. Mejorar las condiciones de temporalidad para poder conciliar, es otro de los objetivos de los trabajadores del sector. "No tenemos vacaciones ni días libres y además el sistema de contratación nos sanciona si decimos que no a alguna de las ofertas", añadió la joven.

