Crear bobinas de textil a partir de ropa desechada: una idea nacida en Canarias para reducir los residuos de la moda rápida

Sellos como Gran Canaria Moda Cálida, Tenerife Moda o Isla Bonita Moda se crearon a través de los cabildos para potenciar el trabajo de los diseñadores adscritos a los mismos. Con el tiempo, la preocupación por la contaminación causada por la industria textil llegó a estas iniciativas institucionales, que han incluido –de una forma u otra– la sostenibilidad entre los requisitos necesarios para formar parte de sus proyectos. El sello con más reconocimiento internacional y trayectoria es el grancanario, que además es el único del Archipiélago que pertenece a la Alianza Europea de la Moda (EFA), cuyo eje vertebrador es la búsqueda de la sostenibilidad. La consejera de Industria, Comercio, Artesanía y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria –área en la que se enmarca Moda Cálida–, Minerva Alonso, explica que estar en la EFA les permite acercarse a todos los organismos que regulan al sector textil en el continente y ver cómo trabajan los diseñadores de otros países para ser más respetuosos con el medio ambiente en sus procesos creativos.

En esa línea, el programa Moda Cálida exige desde hace ocho años a sus diseñadores que respondan a un cuestionario en el que se les pregunta sobre los procesos de producción de sus prendas. «En torno al 90% de los diseñadores tienen prácticas sostenibles, ya sea por el tipo de tejidos de su colección, el empaquetado que utilizan o la forma de producción. Y prácticamente todos elaboran las piezas en la Isla», apunta Alonso.

Las empresas que pertenecen al programa se caracterizan por tener pequeños talleres de producción. Para Alonso, las piezas resultantes son «únicas» y «muy identitarias» y se alejan de la producción en serie de las grandes multinacionales del sector: «Aquí se produce un solo bañador, que es único al tener un componente artesanal. Hablamos casi de piezas de coleccionista. Esa es la filosofía».

En cuanto a los beneficios que reciben los diseñadores que son puntuados por sus prácticas sostenibles, el programa les otorga mayor visibilidad. Los creadores que tienen las puntuaciones más altas en los formularios del sello son quienes al final pueden mostrar sus colecciones en los desfiles.

Bobinas de textil reutilizado

Otra forma de reciclar es dar uso a las prendas que ya existen. Eso es lo que quiere hacer el Cabildo de Tenerife, a través de la dirección insular de Residuos que capitanea Alejandro Molowny y del sello Tenerife Moda. «Queremos generar telas a través de ropa desechada. La intención es que los diseñadores puedan hacer piezas nuevas a partir de bobinas de textil elaboradas con prendas desechadas», comparte.

Para lograrlo, la Corporación lanzó hace poco el proyecto Tenerife Moda Sostenible, a través del que convocará ayudas con las que apoyar a los diseñadores que quieran adaptar sus talleres para trabajar con textiles reciclados. También celebrarán el próximo mes, junto a la Universidad de La Laguna, un evento en el que se darán charlas y talleres sobre slow fashion, que es lo contrario a la fabricación en serie de gigantes del textil como Inditex o Shein: «Hay un movimiento muy importante ahora en este sentido. La población quiere vestir de forma sostenible pero manteniendo el estilo. También está en auge la ropa de segunda mano», señala Molowny.

Para el director insular de Residuos es «urgente» que el sector textil tome medidas si quiere dejar de ser «demonizado». Esto implicaría empezar a ver los residuos como una oportunidad: «¿Por qué hay empresas que se llevan la ropa desechada para comercializarla en otros países, con la huella de carbono que eso implica?», se pregunta. A su juicio, Canarias debe comenzar a aprovechar el valor que las prendas usadas conservan y evitar que sean trasladadas a otros países.

Además, anticipa que el Cabildo de Tenerife pondrá contenedores específicos para la recogida de textil con la intención de crear talleres junto a empresas de economía social en los que dar una segunda vida a las prendas. «Por un lado, vamos a demostrar que es posible higienizar, cambiar tallas, reparar cremalleras y reutilizar prendas. Y, por otro, crearemos bobinas de hilo reutilizado de las que nacerán piezas de ropa completamente nuevas», avanza.

Más contenedores para ropa

No solo comenzarán a verse pronto los contenedores de recogida de textil del Cabildo, también deberán aparecer en las tiendas recipientes en los que el cliente pueda depositar la ropa que ya no usa. Así lo establece la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obligará a poner en marcha el próximo año el SCRAP textil –el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor–, por el que se obliga a las empresas a responsabilizarse de esos productos que pusieron en circulación y que, una vez dejan de ser útiles, contaminan el entorno. «La entrada en vigor de esta norma en 2025 hará que comiencen a operar los sistemas integrados de gestión. Esto obligará a aprovechar los residuos», expone Molowny. La ley obligará a modificar su paradigma a las grandes empresas, que ya no podrán desentenderse de las consecuencias de su producción en masa.

Moda desde una isla Reserva de la Biosfera

La semilla de la conciencia medioambiental está recién plantada en el sector de la moda de La Palma. El sello Isla Bonita Moda nació hace poco más de siete años. Hace dos años que se incluyó en sus bases que la sostenibilidad es un factor determinante para formar parte del colectivo. No obstante, Miriam Perestelo, consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma, aclara que durante la presente legislatura se trabajará para aumentar las exigencias medioambientales en el sector: «Siendo la Isla Reserva de la Biosfera, está claro cuál debe ser la línea a seguir. El sello apenas tiene unos años pero es el momento de potenciar a las marcas que ya están llevando a cabo técnicas sostenibles. En breve anunciaremos un foro de sostenibilidad que irá en esa línea».