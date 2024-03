‘Agujero’ de 168 millones en las arcas canarias por la prórroga presupuestaria

La renuncia de Pedro Sánchez a elaborar unos nuevos presupuestos generales del Estado para 2024 supone un serio revés para las previsiones de ingresos de la Comunidad Autónoma. La sorpresiva reacción del presidente del Gobierno a la convocatoria de elecciones en Cataluña ha abierto, de súbito, un imprevisible agujero en el capítulo de ingresos de las cuentas canarias para el presente ejercicio. Un vacío de, aproximadamente, 168 millones de euros. Aún hay tiempo para que el Ejecutivo estatal dé con la fórmula para que el Archipiélago disponga de todos los dineros con que se contaba tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado diciembre –y en ello confían en la Consejería de Hacienda–, pero lo único cierto, al menos de momento, es ese desfase de alrededor de 168 millones entre lo calculado por los técnicos de la Hacienda regional y la cuantía que corresponde una vez que Sánchez ha decidido que España transite por 2024 con los presupuestos de 2023. No en vano, y grosso modo, la prórroga de las cuentas del Estado obliga a atenerse durante el actual ejercicio a las cifras consignadas en los presupuestos del año anterior, y esto vale también para las cantidades que se derivan del Sistema de Financiación Autonómico (SFA). Así que salvo que medie una solución, a Canarias no le quedará más remedio que afrontar los gastos de 2024 con los fondos del SFA congelados en números de 2023.

Y el escenario podría ser más preocupante si cabe de no ser porque en la Consejería de Hacienda, que dirige Matilde Asián, optaron en su momento por elaborar unos presupuestos autonómicos más que prudentes. Las previsiones iniciales de los técnicos de la Comunidad Autónoma fijaron en 7.113,1 millones de euros el montante a ingresar este año por las entregas a cuenta del sistema de financiación –5.889,1 millones– y la liquidación del ejercicio de 2022 –1.224 millones–, ya que el ajuste de los pagos a cuenta se lleva a cabo a dos años vista. Sin embargo, la prórroga de los presupuestos estatales –en realidad han estado prorrogados desde el 1 de enero, solo que ahora ya se sabe que lo estarán durante todo el año– reduce el ya de por sí cauteloso cálculo de los técnicos de la Hacienda isleña a los 6.945,2 millones de euros de 2023. Unos 168 millones menos, una suma que de no ser por la prudencia con que se movió la Hacienda regional al hacer los presupuestos canarios para 2024 habría sido mucho más alta.

Podría ser peor

El cuidado con que se confeccionaron las cuentas isleñas para el actual ejercicio quedó de manifiesto tras la reunión del CPFF del 11 de diciembre. Ese día, Asián y su equipo salieron del encuentro interautonómico en el Ministerio de Hacienda con la idea de que los ingresos derivados del SFA alcanzarían en 2024 los 7.393,9 millones de euros. Es decir, que al final se iba a poder contar con 280,8 millones más de los 7.113,1 presupuestados. Una buena noticia que sirvió para corroborar esa extrema precaución con la que se elaboraron las cuentas canarias para este año. La premisa fue que toda partida de gasto tuviese su contrapartida en el capítulo de ingresos absolutamente blindada. Garantizada. Eso es lo que ahora permite que, en el peor de los casos, esto es, en caso de que el Gobierno de Sánchez no atienda las necesidades de la Comunidad Autónoma, solamente haya que buscar 168 millones para cumplir el presupuesto, o lo que es lo mismo: para poder financiar todos los servicios públicos. De un día para otro, la renuncia del Ejecutivo central a la elaboración de unas nuevas cuentas estatales –en realidad es una renuncia del PSOE, ya que Sumar, su socio de gobierno en Madrid, acata pero no comparte esta decisión– acabó de un plumazo con la alegría con que se salió del último CPFF. Se prometieron 7.393,9 millones de euros y de repente solo están garantizados los susodichos 6.945,2 millones, 448,7 millones de euros menos.

De repente se ha pasado de la ‘promesa’ de 7.394 millones a 6.945, 449 millones menos

No extraña así que la consejera Asián se mostrase este jueves preocupada por el nuevo escenario presupuestario que se abre tanto en Madrid como, por extensión, en el Archipiélago. «Esto afecta seriamente a la financiación de los servicios públicos», explicó la responsable de la Hacienda isleña. Es precisamente la importancia de lo que está en juego con la prórroga de las cuentas estatales, nada menos que un buen trozo de la financiación pública –tanto de Canarias como de las demás regiones del país–, la que lleva a la consejera a confiar en que el Gobierno central será capaz de encontrar una vía para que lleguen todos los dineros que habrían llegado con la aprobación de unos nuevos presupuestos. Una posibilidad es que las transferencias se vistan en lo normativo a través de decretos leyes, pero de momento es solo eso: una posibilidad. Por eso en Hacienda trabajan ya a destajo para ver de qué manera podrían ajustarse los presupuestos en el caso extremo de que el Ejecutivo central no activase ninguna alternativa. Para ver, en definitiva, de dónde arañar esos 168 millones de euros que permitirían mantener sin cambios las cuentas iniciales aun en el peor de los escenarios. Esa es ahora la primera preocupación, si bien el Gobierno de Canarias no va a renunciar en modo alguno a los 280,8 millones extras –por así decirlo– con que salió del último Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Domínguez lamenta que las Islas estén «secuestradas» por los independentistas catalanes

Hay que recordar que la renuncia de Sánchez a unos nuevos presupuestos es resultado del adelanto electoral en Cataluña, que a su vez obedece a la incapacidad del Ejecutivo de Pere Aragonés para sacar adelante las cuentas públicas de la autonomía del noreste peninsular. A todo este embrollo, salpimentado con las concesiones de Sánchez al independentismo catalán –con la amnistía en el centro de la polémica–, se refirió este jueves el vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno regional, Manuel Domínguez, que es también el líder del PP en el Archipiélago. Domínguez lamentó que España, y por ende Canarias, estén «secuestradas» por los secesionistas.

El vicepresidente recordó que Fernando Clavijo tenía previsto desplazarse a Madrid justamente para negociar los presupuestos, una visita que se produjo pero que de algún modo se descafeinó. «Pedro Sánchez no ha cumplido nunca con España y mucho menos con Canarias», subrayó Domínguez, quien aunque no quiso polemizar con sus socios de CC por el acuerdo que estos mantienen con el PSOE en el Congreso, sí deslizó que «cuando me engañas una vez es culpa tuya y cuando me engañas dos ya es mía. Y estamos a punto de una segunda».