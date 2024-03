Montero cita ya a CC para tratar de cerrar el acuerdo de presupuestos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha contactado con los dirigentes de CC para mantener la primera reunión política con el objetivo de cerrar un acuerdo sobre los presupuestos estatales de 2024 que el Gobierno central quiere llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas. El primero de estos contactos para tratar de incorporar el voto de la diputada de CC, Cristina Valido, al apoyo presupuestario se podría producir ya la próxima semana, y ese es el objetivo del equipo de Montero, aunque este viernes aún no se había fijado la fecha, pendiente de cuadrar las agendas dado que a la reunión también asistirá por parte de la formación nacionalista su secretario general, Fernando Clavijo. El también presidente de Canarias tiene, sin embargo, una cita ineludible entre el martes y el jueves como es la celebración en el Parlamento de Canarias del debate sobre el estado de la nacionalidad, lo que podría retrasar algunos días el encuentro con Montero. No se descarta, sin embargo, que el mismo se produzca el lunes 11 o el viernes 14.

La reunión con CC por parte de Montero se enmarca en la ronda de contactos que va a emprender la ministra una vez que el Gobierno ha despejado políticamente la ley de amnistía con sus socios catalanes, Junts y ERC, y garantizado que ninguno de ellos presentará enmienda a la totalidad a las cuentas públicas. La formación canaria llevaba esperando ser convocada por la ministra desde el mes de enero, aunque el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Hacienda y otros departamentos han mantenido durante este tiempo negociaciones de ámbito técnico e intercambiado documentación sobre los aspectos de los presupuestos relacionados con Canarias.

Se entra ya, pues en la negociación política una vez que la ministra presente a CC las previsiones del futuro proyecto de ley sobre la ficha financiera del Archipiélago, y se compruebe que, desde el punto de vista nacionalista, se recogen todos los aspectos de la agenda canaria pactada con el PSOE para dar su sí a la investidura de Pedro Sánchez en noviembre. Pese a que ese acuerdo CC se comprometía a apoyar los presupuestos estatales de 2024, 2025 y 2026, la formación isleña entiende que el compromiso está condicionado a que en cada uno de ellos se incluyan los aspectos de la agenda canaria que requieren reflejo presupuestario.

Montero conoce la agenda canaria

Valido señala, en ese sentido, el hecho de que fue la propia Montero quien negoció con CC el pacto de noviembre en tanto que vicesecretaria general del PSOE, por lo que “conoce perfectamente” el contenido del acuerdo y lo que representa a afectos presupuestarios la agenda canaria. La diputada de CC valoró muy positivamente el avance que hizo la titular de Hacienda el jueves en el Senado de que los presupuestos cumplirían con la agenda canaria y con el Régimen Económico y Fiscal, y que por ello se mostraba convencida la ministra de que ambas partes se entenderían en la negociación. Pero Valido quiere ser cauta y se remite a lo que se detalle en el borrador de presupuestos que el ministerio les presente en la reunión de esta semana.

“Para nosotros siempre es una buena noticia que la ministra que es la responsable de la elaboración de los presupuestos diga que estos van a cumplir la agenda canaria. Faltaría más. Es la condición para mantener nuestro apoyo al Gobierno. Eso nos hace ir a la reunión bastante más convencidos de que los que pedimos va a estar reflejado”, afirma la diputada tinerfeña. Los nacionalistas consideran que cualquier acuerdo en este sentido tiene que cerrarse antes de que el proyecto de ley se remita al Congreso, es decir, sin dar opción a una fase de negociación de última hora antes de decidir si se aceptan o no, y, por tanto, si se presenta o no enmienda de devolución. “Queremos que en este documento esté todo lo que está firmado. Si no es así, tendríamos un problema. Dependiendo de lo que no estuviera en los presupuestos, si eso ocurriera, CC tendría que decidir qué posición adoptar, pero tampoco vamos a ponernos es un escenario imaginario”, aclara la diputada. Por el momento, Valido prefiere agarrarse a la “garantía expresada por la propia ministra en el Senado de que la agenda canaria va a estar recogida. “El documento tiene su firma, por tanto, tenemos la tranquilidad de que cuando dice que la agenda canaria va a estar recogida, sabe de qué está hablando. Ella sabe perfectamente lo que el presupuesto tiene que recoger para que nosotros no demos al acuerdo por roto y por incumplido”, advierte Valido.

Cumplir el REF

En relación con el cumplimiento del REF en los nuevos presupuestos, tal como señaló también la ministra en su comparecencia del jueves en la Cámara alta, CC no quiere ponerlo en comparación con las cuentas estatales del 2023, sobre las que la formación nacionalista consideró en ese momento que no respetaban el fuero fiscal isleño, mientras el Gobierno central y la coalición de gobierno de Canarias entonces, que presidía el socialista Ángel Víctor Torres, aseguraban que sí. “No vamos a entrar ahora en interpretaciones sobre los presupuestos aún en vigor. Cuando veamos el documento sobre las nuevas cuentas veremos si se cumple el REF o no. Si en 2023 no se cumplía el REF, desde luego no vamos a permitir que ahora pase lo mismo. Estamos en otro momento y con otro acuerdo sobre la mesa. Quiero ser optimista y pensar que el PSOE no va a echar por la borda nuestro acuerdo”, zanja la diputada nacionalista.

Precisamente este domingo día 10 se cumplen cuatro meses de la firma del acuerdo entre CC y el PSOE, sobre el que los nacionalistas hacen un balance más basado en expectativas que en realidades. Creen que estos primeros meses de legislatura el Gobierno ha estado demasiado centrado en la ley de amnistía y otros asuntos, como el retraso de tramitación de la senda de estabilidad por el bloqueo del PP, y la polarización política, que han bloqueado algo tan fundamental desde los intereses de Canarias como los presupuestos, “ni se ha avanzado lo suficiente en materia de política migratoria”, sobre todo en la reforma legal para el reparto obligatoria de menores migrantes no acompañados por todo el territorio nacional.

“A estas alturas ya tendríamos que tener resuelto lo que para nosotros es la primera línea roja y fundamental como es el presupuesto”, señala Valido, quien también insiste en denunciar que “no entendemos que se pueda hacer una ley de amnistía tan rápido y que para algo tan urgente como el reparto de migrantes menores se esté tardando mucho más”. Sí se avanzó, sin embargo, en la transferencia de los fondos de 2023 relacionados con el plan de recuperación de La Palma y la gratuidad de las guaguas un año más, así como la creación del ‘mando único’ para la gestión de la política migratoria.