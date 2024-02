El PP de Canarias se apunta al ‘efecto Galicia’ para dar un salto en sus expectativas

El PP de Canarias quiere aprovechar el rotundo triunfo del partido y de su candidato, Alfonso Rueda, en las elecciones de Galicia del pasado domingo, donde los populares lograron revalidar su mayoría absoluta, para engancharse a una dinámica política y electoral que les devuelva a una posición de mayor relevancia en el ámbito del Archipiélago. Los populares canarios creen que más allá de la hegemonía confirmada por el partido en un territorio como el gallego, el contexto en el que se produjo la contundente victoria del domingo abre un escenario de salto cuantitativo en sus expectativas electorales en las Islas, inicialmente para las elecciones europeas de junio.

Para lo conservadores isleños, el resultado del 18-F tiene, de entrada, dos efectos importantes, además del garantizar otros cuatro años de gobierno en solitario del PP en Galicia: se confirma el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo al frente del partido en el ámbito estatal, y supone una derrota sin paliativos para el Gobierno de Pedro Sánchez. A esta lectura se añadiría en paralelo la de una nueva muestra de la debilidad territorial del PSOE tras la pérdida de poder que ya sufrió en las autonómicas y locales de mayo de 2023. Para el PP canario, estas diversas circunstancias configuran un nuevo escenario político que insufla a los dirigentes y cargos del partido en las Islas un optimismo como hacían tiempo que no conocían, y les resarce de la frustración sufrida cuando la victoria de las generales no le sirvió al partido para poder alcanzar el Gobierno.

La propia dirección de la calle Génova quiere convertir su mayoría absoluta gallega en un santo y seña del partido de cara al futuro y ha convocado a los barones territoriales en un Comité Ejecutivo Nacional, primero para cerrar filas con el líder, pero también para inyectar moral de victoria y sostener la estrategia ante al Gobierno de Sánchez. El presidente del PP canario, Manuel Domínguez, asistirá a esa convocatoria con la idea de hacer grupo junto al resto de presidentes regionales, pero también mirando de reojo la situación especial en la que se encuentran los populares canarios como es la de gobernar con un partido nacionalista que en las Cortes apoya al Ejecutivo de coalición progresista. Algo sobre lo que el propio Feijóo expuso sus reticencias cuando la diputada nacionalista canaria, Cristina Valido, apoyó hace unas semanas los decretos anticrisis.

“Cada día más la política nacional está afectando a la política regional y lo que ha sucedido en Galicia, lo que suceda en el País Vasco o en las europeas tendrá efecto directo hacia el resto de elecciones y el PP de Canarias no es ajeno” Manuel Domínguez — Presidente del PP en Canarias

En declaraciones a este diario, Domínguez afirmó este lunes que “este es un paso adelante de la política que está llevando el PP en el ámbito nacional y ha sido un claro mensaje al PSOE y a Sánchez para que corrija las políticas nacionales que está llevando a cabo”. Considera que “cada día más la política nacional está afectando a la política regional” y que “lo que ha sucedido en Galicia, lo que suceda en el País Vasco o en las europeas tendrá efecto directo hacia el resto de elecciones y el PP de Canarias no es ajeno”. Sin embargo, cree que “si nosotros no hacemos nuestra tarea, por mucho en otros territorios o a nivel nacional haya tirón del PP nosotros no tendremos nada qué hacer”. “Nos que queda un trabajo nada sencillo porque somos conscientes de que el PP no ha vivido sus mejores momentos en Canarias, pero creo que tenemos el plan dibujado para conseguir convencer a los ciudadanos de que somos un partido de gobierno”.

“Los ánimos están como nunca. Esto es una inyección de positivismo en todo el partido no solo para los dirigentes, sino para los militantes y simpatizantes, y nos da un impulso hacia las próximas citas electorales, empezando por las elecciones europeas de junio”, afirma rotundo el senador por Gran Canaria y teniente de alcalde Telde, Sergio Ramos. “La victoria aplastante en Galicia confirma que el PP está en trayectoria ascendente imparable, gobernando en 13 comunidades autónomas y con el liderazgo incuestionable de Núñez Feijóo, frente a la debacle del PSOE y el golpe que sufre el Gobierno de Sánchez”, añade por su cuenta el diputado por Las Palmas Guillermo Mariscal.

Los dos parlamentarios consideran que el partido en las Islas está centrado en dos líneas estratégicas que acabará dando sus frutos electorales, y que los resultados del 18-F y sus consecuencias políticas en el ámbito estatal serán elementos que sumen en esa dirección. Esas dos líneas de actuación son la labor de gobierno en el marco del pacto con CC, y el trabajo interno que se está haciendo desde que Manuel Domínguez asumió el liderazgo. “El Gobierno de coalición está funcionando perfectamente, el partido está engrasado, ha reforzado su estructura organizativa y de proyección hacia fuera, y la sintonía con Génova es total”, resalta Ramos. Mariscal destaca que pese al apoyo que los nacionalistas están prestando a Sánchez, el pacto de Gobierno en las Islas no presenta fisuras. Un escenario del que consideran que saldrá un PP más competitivo tanto en las europeas de junio, como en las generales antes de dos años, horizonte que le dan a la actual legislatura, y obviamente en ellas autonómicas y locales de 2027. En todo caso, son conscientes de que la fragmentación del electorado de derecha y centro derecha en las Islas (que incluye a Vox y CC, respectivamente) impiden que cualquier extrapolación del resultado electoral de un territorio como Galicia.

Advertencia a CC

Sobre las consecuencias que el resultado de las elecciones gallegas tendrá en las relaciones entre el Gobierno de Sánchez y los socios en el Congreso, entre ellos CC, no hay una opinión unánime en el partido. Domínguez, a su vez vicepresidente del Gobierno regional, asegura que “no creo que esto tenga ningún tipo de consecuencia en esas relaciones porque era obvio que los españoles en general, y también los canarios, no estamos de acuerdo con las políticas que está llevando a cabo el Gobierno central”. Añade como deseo que espera que “CC no se convierta en salvavidas de un Gobierno que está actuando en contra de todos los españoles”. El senador Ramos da otra óptica: “Esto es un aviso para CC, porque el que le da la mano a Sánchez se hunde. Lo que tiene que hacer Coalición es fiarse más de Feijóo y de Manuel Domínguez y menos de Sánchez y Ángel Víctor Torres (ministro de Política Territorial y líder del PSOE canario). El PP es de fiar, y CC sabe que Sánchez y el PSOE no lo son”.

Para la mayoría del PP, una de las consecuencias más claras del 18-F es que el PSOE queda muy debilitado y sin capacidad de maniobra en Canarias ante el hipotético escenario de un intento de acuerdo con CC para sustituir al PP en el Gobierno regional. “El fantasma de la ruptura del pacto entre CC y el PP queda descartado, aunque el PSOE va a continuar intentándolo”, afirma el senador Ramos, quien además cree que la formación nacionalista “debería replantearse sus relaciones con el PSOE en Madrid” si no quiere verse arrastrada por el distanciamiento que a su juicio se está produciendo entre los electores y los socialistas. “CC debería abrirse más hacia el PP en el Congreso y en el Senado”, añade.

Sin embargo, los populares consideran que esa nueva relación que reclaman a CC respecto del PSOE y del propio Gobierno central no debe ir en detrimento del cumplimiento de los compromisos de Sánchez sobre la agenda canaria pactada con el partido de Clavijo, e insta a los nacionalistas a exigir al Gobierno central a su cumplimiento. El problema, según el PP, es que esa agenda canaria “no existe porque no se está cumpliendo”, lo que, en aplicación de la lógica política de la propia CC, esta “debería retirarle su apoyo a Sánchez”. Otros líderes populares de las Islas creen, sin embargo, que el Gobierno va a intentar superar su debilidad “volcándose” con los socios para garantizarse el apoyo al menos dos años más, y CC, aseguran, estará en condiciones de presionar más en el cumplimiento de los compromisos de legislatura suscritos con el PSOE.