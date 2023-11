Denuncian la instalación de una "caseta de campaña" para atender migrantes en El Hierro

Bajo una carpa de tela plástica, sobre el asfalto de un parking y con la humedad y frío de Valverde. En estas condiciones, según denuncia Intersindical Canaria, se ofrecerá asistencia sanitaria a los migrantes llegados a la isla de El Hierro ante la saturación del hospital Nuestra Señora de los Reyes. «La crisis migratoria no ha surgido de un día para otro, llevamos mucho tiempo atendiendo oleadas de pateras y cayucos y unas veces llegan en mejor estado que otras», señala Patricia Hernández, delegada de la Federación de Salud Intersindical Canaria, y recuerda que hace solo una semana arribó una barquilla a la isla tras once días de navegación y 31 de sus ocupantes necesitaron atención médica debido a su delicado estado de salud.

El sindicato critica la inacción del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España que, a su juicio, no han buscado una solución estable para la atención de los migrantes en El Hierro. «No se entiende que el centro no disponga de recursos después de tantos meses con el sistema tensionado», apunta Hernández y reitera a necesidad de montar un hospital de campaña en condiciones. «Lo que han instalado es de vergüenza», afirma la delegada sindical.

Cuando la capacidad del hospital herreño se desborda, según señala Hernández, se atiende a los pacientes en los pasillos de los quirófanos, detrás de biombos, y el personal ha tenido que acondicionar el salón de actos para colocar camillas. Además, alerta de que las características de esta «caseta de campaña» en pleno invierno son especialmente preocupantes, tanto para los migrantes como para los sanitarios que tendrán que trabajar en ella en condiciones climáticas adversas. «Esta semana ha habido mucho viento y el personal tenía miedo de que se volara», detalla y añade que «supone más un problema que una solución, porque no tiene ni suelo». Desde que se instaló la carpa no se ha tenido que trasladar a migrantes hasta el hospital, pero «nunca se sabe lo que va a venir y no tener recursos supone un estrés para el personal».

Desde el Servicio Canario de la Salud (SCS) explican que este hospital de campaña cuenta con capacidad para doce camillas y que está previsto que su uso sea de «valoración y preingreso». La caseta, aseguran, es un recurso contemplado en el plan de contingencia previsto por el área de salud de El Hierro ante un posible aumento de la demanda de asistencia por parte de los migrantes y que también se recoge un espacio interior de continuidad al área de Urgencias con capacidad para otras doce camas. «Ambas medidas son de refuerzo por si fuera necesario disponer de más recursos asistenciales a los que dispone el centro hospitalario para su población de referencia y hasta este momento no ha sido necesario ocupar el área interno ni el hospital de campaña externo», afirman fuentes de la Consejería de Sanidad.

Además, recuerdan que la atención a la población migrante corresponde al Ministerio del Interior y que el SCS «colabora ante la falta de recursos estatales», de ahí que desde el Gobierno de Canarias se insista en la necesidad de recibir los recursos necesarios para brindar la acogida y asistencia que se requiere en cada momento.