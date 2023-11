Sánchez garantiza la agenda canaria y tiende puentes con el Ejecutivo regional

Pedro Sánchez logró este jueves su reelección como presidente del Gobierno central con el voto a favor de la diputada de CC, Cristina Valido, y aprovechó su respuesta a la nacionalista en la segunda y definitiva sesión de investidura en el Congreso para confirmar su compromiso con la agenda canaria, y para tender puentes con el Gobierno de Canarias. En lo que podría interpretarse como una apuesta por abrir un nuevo escenario de relaciones entre Canarias y el Estado desde la conformación del pacto regional entre CC y el PP, Sánchez, que se esforzó en lanzar un mensaje de compromiso personal con los acuerdos alcanzados entre nacionalistas canarios y PSOE para la presente legislatura estatal, dijo que asume por completo los 25 puntos que componen esa agenda canaria, y que la misma “es coherente con todo lo que estamos haciendo en Canarias durante los últimos cinco años”. “El Gobierno ha prestado la máxima atención a las necesidades de la población canaria y a sus características como Región Ultraperiférica y de sus singularidades”, afirmó Sánchez antes de recalcar que “por supuesto que el PSOE va a cumplir con la agenda canaria de la misma forma que, con las carencias que hayamos podido mostrar, hemos contribuido durante estos cinco años en circunstancias tan extrañas como fue el volcán de La Palma”.

El candidato socialista ya reelegido agradeció el “esfuerzo” de CC por alcanzar un acuerdo con los socialistas, con el que Valido se sumó al bloque del ‘sí’ a la investidura, e incluso la “sinceridad” con la que la diputada canaria explicó las razones por las que su partido votará en contra de la amnistía para los dirigentes independentistas catalanes implicados en el ‘procés’ de 2017. Aun así, el candidato expresó su confianza en convencer a los nacionalistas canarios para “cambiar su opinión” respecto a “este paso positivo” que ha marcado su investidura.

Pedro Sánchez a Cristina Valido: “Puede contar con una cooperación y colaboración constructiva del Gobierno de España y el Gobierno de Canarias”

Insistió en este sentido que esa hoja de ruta del Gobierno que va a constituir a partir de mañana será “la continuación del compromiso del Gobierno de España con la población canaria”, y le garantizó a Valido que “su voto afirmativo” a la investidura “va a ser positivo para el conjunto de Canarias”. “Puede contar con una cooperación y colaboración constructiva del Gobierno de España y el Gobierno de Canarias”, resaltó el candidato socialista consciente sin duda del significado profundo que tiene esa apuesta tiendo en cuenta el signo político del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo y el complejo horizonte que se le abre a los socialistas canarios como principal fuerza política de la oposición en las Islas.

Sí a mantener los viajes en guagua gratis, sí a tener recursos para educación, para infraestructuras. Sí a la bajada de precios de la cesta de la compra, sí a la reconstrucción de La Palma, SÍ a que las familias canarias salgan adelante. @coalicion pic.twitter.com/dPoZDMu7LS — Cristina Valido (@CristinaValido) 16 de noviembre de 2023

Sánchez aseguró que no había hecho referencias, durante su discurso de investidura del miércoles, ni al pacto con CC ni a la crisis migratoria que vive Canarias “porque quería compartirlo con los canarios” en la respuesta a la intervención de este jueves de la diputada nacionalista, y a partir de ahí recordó algunas de las medidas que ha aprobado el Gobierno durante los últimos meses para atender a esa emergencia humanitaria. No mencionó, sin embargo, el único punto sobre esta materia del pacto entre CC y el PSOE, el que se refiere a iniciar el proceso de reforma legislativa para que la competencia de acogida y tutela de los menores migrantes no acompañados no sea responsabilidad exclusiva de las comunidades autónomas a las que llegan.

Sí destacó el presidente reelegido los pasos que ha dado el Ejecutivo para aliviar la crisis migratoria “reforzado la capacidad de acogida en situaciones de emergencia en Canarias, con inversiones superiores a 100 millones” y una subvención de 50 millones para compensar los costes que está suponiendo para la comunidad autónoma. “El de Gobierno de Canarias sabe que se está haciendo todo lo necesario para redistribuir a los migrantes con los recursos disponibles”, afirmó Sánchez, que también recordó los fondos para incrementar los recursos de acogida y la creación de 3.000 plazas, así como la reunión con todas las comunidades autónomas y principales ayuntamientos del país “para informar de la distribución territorial de las 43.000 plazas ocupadas del sistema de acogida”. “El Gobierno de Canarias sabe que, pese a las dificultades, puede contar con el Gobierno de España y estamos haciendo todo y más para distribuir a esos migrantes que están llegando”, recalcó.

En otro tipo de materias, Sánchez aseguró que va a “culminar” el cumplimiento de la “única enmienda (pactada con CC) que quedaba pendiente de los presupuestos de 2023 con la transferencia de 100 millones para La Palma”, que consideró “un compromiso del Estado y de toda la sociedad con una isla que sufrió una catástrofe natural que necesitaba de la solidaridad de todos”. También dijo que el nuevo gobierno mantendrá “su hoja de ruta” en materia de “igualdad social y territorial”, ante el temor expresado por Valido por las consecuencias de las medidas fiscales pactadas con otros grupos territoriales como el PNV y ERC. Como garantía de que respetará el cumplimiento del REF, Sánchez mencionó que bajo el anterior Ejecutivo se “actualizó para adaptarlo a la nueva situación económica después de 25 años”. Destacó las medidas en marcha en materia energética y la Estrategia de Energía Sostenible de Canarias que prevé la movilización de 467 millones de fondos europeos, lo que “va a permitir que las Islas dupliquen su potencia renovable y sea un territorio 100% habilitado para la movilidad eléctrica”. Resaltó asimismo el traspaso de la competencia de costas el pasado 12 de enero como muestra de la voluntad del desarrollo del Estatuto de Autonomía, sobre lo que Valido le recordó que “las transferencias sin perras es una trampa” y que el propio anterior Gobierno regional presidido por los socialistas amenazó con llevar a los tribunales.

Valido explica su voto

Cristina Valido había dedicado una parte de su intervención a explicar las razones del apoyo de CC a la investidura “a quienes me pusieron aquí con sus votos para defender de manera prioritaria los intereses de Canarias”, asegurando que “eso es lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo, elegir a Canarias, defender y pensar en su futuro”. Son las mismas razones, recalcó, que la llevaron a apoyar también la frustrada investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “En ambos casos nuestro objetivo ha sido lo que prometimos, negociar inversiones y acuerdos que mejoren la vida en nuestras islas”, algo que, aseguró, entronca con las razones mismas por las que se creó CC hace 30 años.

“No hemos buscado el acuerdo más rentable electoralmente, el que menos coste político supusiera a CC, hemos firmado un acuerdo que responde a las necesidades e intereses de los canarios” Cristina Valido - Diputada de CC en el Congreso

“No hemos buscado el acuerdo más rentable electoralmente, el que menos coste político supusiera a CC, hemos firmado un acuerdo que responde a las necesidades e intereses de los canarios”, se justificó Valido en respuesta a quienes cuestionan su apoyo a Sánchez pese a la amnistía, sobre la que destacó el rechazo por parte de su partido. “Nos parece gravísimo que se deslice en un documento que ustedes han suscrito, la insinuación de que los tribunales de Justicia españoles han prevaricado con sus sentencias, que han hecho persecución por motivos políticos”, afirmó la diputada tinerfeña antes de reclamar que “los motivos y las formas son inaceptables para nosotros”, razón por la que habían pedido que en el acuerdo suscrito “figure nuestra posición en contra, dejando clara constancia de que no la apoyaremos”.

“Estaremos vigilantes y exigentes para que cumplan con lo pactado, de lo contrario, en la bajadita les esperamos” Cristina Valido - Diputada de CC en el Congreso

Valido incluso apostó por “romper corsés y normas no escritas que nos inmovilicen” y se preguntó: “¿por qué no permitir que un pueblo vote democráticamente para decidir sobre su futuro?, ¿por qué no subir hoy aquí y anunciar que toda nacionalidad que aspire a ser soberana tendrá el derecho a votar para serlo?” Reconoció, de hecho, que a ella también le gustaría “que Canarias tuviera derecho a pronunciarse sobre su futuro” y al “pleno autogobierno”. Pero aseguró que CC prioriza “el bienestar de los ciudadanos, la mejor educación con infraestructuras educativas de calidad para sus hijos, los mejores servicios posibles de salud, más empleo y menos precario, que podamos salir de las islas sin que las compañías aéreas hagan su agosto con nosotros”, haciendo hincapié en todas las medidas contenidas en la agenda canaria pactada con el PSOE. “Valoramos que usted se haya comprometido con la agenda canaria y el empeño que ha mostrado en negociar con nosotros”, reconoció la diputada. En su dúplica al presidente, Valido aseguró que “los canarios tienen motivos para estar contentos con este acuerdo”, incluyendo a “nuestros socios del PP canario”, porque alcaldes populares y consejeros del Gobierno de este partido dispondrán de más recursos para gestionar”. Pero advirtió a Sánchez que “estaremos vigilantes y exigentes para que cumpla con lo pactado” y que CC será “un incordio para muchos ministerios”, o que de lo contrario, en una despedida de tono desenfadado y con acento canario, “en la bajadita les esperamos”