Coalición denuncia el bloqueo de 212 millones para Canarias por intereses partidistas del PSOE

Coalición Canaria (CC) denunció este viernes el bloqueo de 212 millones de euros para la Comunidad Autónoma por intereses partidistas del PSOE. Los 212 millones son la suma de las distintas partidas, un total de 16, que los nacionalistas lograron incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en favor del Archipiélago y que aún no se han transferido a las arcas regionales. En esta cantidad están cien millones de euros para la reconstrucción de La Palma tras la erupción, los 81 millones para la rebaja de los bonos de guagua (que también están por llegar) o 20 millones para el abaratamiento del transporte del plátano hasta la Península. Las demás son pequeñas partidas en lo cuantitativo, aunque alguna de considerable relevancia social, sin ir más lejos los 1,5 millones de euros para el programa de atención y cuidado de la salud mental de los palmeros, al límite por lo vivido a consecuencia del volcán. Ana Oramas, diputada de CC en el Congreso y parlamentaria electa para la Cámara autonómica, ejemplificó con esos 1,5 millones la denuncia de su partido y se preguntó de forma retórica cómo es posible que en el Colegio de Psicólogos aún estén esperando por ese dinero cuando casi ha transcurrido ya la primera mitad del año.

De hecho, el principal problema, según explicaron los nacionalistas, ya no es que esos 212 millones todavía no estén en las Islas, sino que el riesgo de que se pierdan de manera definitiva aumenta un poco más cada día. No en vano, si los fondos se transfiriesen a finales de año, el próximo Gobierno de Canarias no tendría tiempo suficiente para ejecutarlos. La Administración pública tiene sus propias dinámicas, y entre la recepción y la ejecución de una cantidad (la ejecución es el gasto efectivo del dinero en aquello para lo que se consignó en los presupuestos) media una serie más o menos larga de trámites, es decir, hace falta tiempo. En definitiva, o el Gobierno central envía los 212 millones en los próximos días o semanas, o ya será tarde. «Y el único responsable será el Partido Socialista», subrayó el líder de CC, Fernando Clavijo.

Clavijo garantiza que no ha habido ninguna negociación con Vox, con lo que difícilmente puede existir acuerdo alguno en ningún ámbito

Clavijo, que presidirá el próximo Ejecutivo autonómico, Oramas y la candidata de Coalición al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, aseguraron que los socialistas canarios no han tenido ningún interés en reclamar todas esas partidas para que los nacionalistas, que fueron quienes in extremis consiguieron incluirlas en los PGE, no se apuntaran el tanto en la pasada campaña electoral. Oramas incluso afirmó que también la Nueva Canarias (NC) de Román Rodríguez presionó para que los dineros no se transfiriesen en la antesala de los recientes comicios locales y autonómicos. Y tres cuartos de lo mismo, según la versión de CC, ocurre ahora en la antesala de las elecciones generales del próximo 23 de julio, donde al PSOE tampoco le interesaría, sostienen los nacionalistas, dar argumentos a Coalición. Dicho de otro modo: en CC están convencidos de que los socialistas anteponen sus propios intereses a los intereses del Archipiélago. «Se está perjudicando a Canarias por razones políticas», subrayó Oramas, que insistió en que antes de las elecciones del 28M hubo «una llamada del presidente [Ángel Víctor Torres] y del vicepresidente» [Román Rodríguez] para que «de ninguna manera» se enviase ese dinero, ya que CC «se apuntaría el tanto».

Con todo, Clavijo puntualizó que «aún están a tiempo» de enmendar ese pretendido error. «Ya están corriendo para exigir todos esos fondos que le corresponden a Canarias», porque, de lo contrario, se perderán. Esto último, más allá de la denuncia política de CC, es cada vez más probable. Si bien el siguiente Gobierno regional estará en funcionamiento desde la segunda mitad de julio, el próximo Ejecutivo estatal, el que saldrá de las urnas el 23J, no se pondrá en marcha a pleno rendimiento como pronto hasta finales de septiembre o principios de octubre. Eso en el mejor de los casos y siempre que no haya que ir a unas segundas elecciones, un escenario que décadas atrás era impensable en España pero que de un tiempo a esta parte es cada vez más factible. Así que ese nuevo Gobierno central apenas tendría un par de meses para transferir lo que no se haya transferido, y eso, una vez más, en el mejor de los casos, ya que no será Canarias el primer punto del orden del día del próximo Ejecutivo estatal, sea cual sea su color. Pero aunque así fuese, luego el Gobierno de Canarias se vería en las postrimerías del ejercicio ante un imposible: ejecutar en la recta final de 2023, y de golpe, lo que había todo un año para ir ejecutando. El Gobierno de Canarias y las empresas, organismos e instituciones que en última instancia hacen posible la ejecución de los dineros, como, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos en el caso de los 1,5 millones para el cuidado de la salud mental de los palmeros. Por eso Clavijo repitió que el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres «no ha hecho la tarea, no ha trabajado para que estas partidas llegasen». «Ni el Gobierno de Canarias ni el Gobierno central están preocupados por cumplir sus compromisos», sentenció.