Podemos Canarias empuja por el ‘sí’ a integrarse en Sumar para las generales

La dirección de Podemos Canarias insistió este jueves de manera explícita en apostar por la incorporación de la formación morada en el Movimiento Sumar que lidera Yolanda Díaz de cara a las elecciones generales del 23 de julio, e hizo campaña durante todo el día para que la militancia isleña diera un ‘sí’ rotundo a la pregunta formulada por la dirección estatal a los inscritos avalando las negociaciones y el resultado que se derive de las mismas. Los inscritos empezaron a participar de manera telemática en esa consulta nada más lanzarse esta a última hora de la mañana, hasta el punto de mantener bloqueada por momentos la aplicación. El plazo para votar concluye a las diez de la mañana de este viernes, apenas unas horas antes de que expire a su vez el plazo para registrar la coalición, antes de las 23.59. Las bases de Podemos deben decidir si dejan en manos de la dirección la negociación y, en su caso, la firma de un acuerdo de coalición con la plataforma que lidera Yolanda Díaz y el resto de fuerzas del espacio progresista que ya se están incorporando al pacto o lo harán en las próximas horas.

La coordinadora regional de Podemos Canarias, Laura Fuentes, mostró su alivio nada más darse a conocer la consulta entre los militantes porque de esta forma se da luz verde de forma paralela a la posibilidad de que acudir al 23-J junto a Sumar y al Proyecto Drago, y otras formaciones progresistas canarias a la izquierda del PSOE, en las dos circunscripciones canarias tras el acuerdo alcanzado el pasado martes entre la formación de Yolanda Díaz y la del tinerfeño Alberto Rodríguez, respectivamente. “Creo que esta consulta era necesaria y todos nos preguntábamos cuando iba a llegar dado los tiempos que manejábamos porque en Podemos todas las decisiones de calado pasan por la militancia. Lo suyo hubiera sido conocer al acuerdo para que la militancia lo valorara y lo votara con toda la información, pero al no haber llegado, lo que tiene que salir en esta consulta es una manifestación de apoyo a esa negociación y a las decisiones que tome la dirección estatal”, afirmó Fuentes.

La dirigente territorial aseguró que estaba “haciendo campaña por el ‘sí’ y creo que todo el mundo tendría que apoyarlo”, y considerando además que este voto afirmativo, de lograr la mayoría esperada, supone una doble respuesta afirmativa “a que queremos que haya un acuerdo son Sumar y un sí a que nuestros órganos, de la forma que sea y aunque sea apurando el último segundo, busquen la forma de acordar”. “Eso es lo que se va a expresar en el consulta con la pregunta más o menos acertada o concreta. Lo ideal es que hubiera sido ayer y conociendo un acuerdo concreto, pero esto también es válido y positivo”, recalcó Fuentes.

Aunque reconoce que el referendo interno obliga a los militantes a un pronunciamiento a ciegas sobre el posible acuerdo con Sumar, Fuentes explica que “al no haber un acuerdo firmado sobre el qué votar , lo que tenemos que hacer es confiar en nuestros órganos porque así se decidió en el Consejo Ciudadano Estatal y así lo hemos ratificado en el Consejo Autonómico de Canarias para que haya unidad”. “No importa la letra pequeña, sino llegar a un acuerdo y que haya unidad por encima de todo”, subrayó. A partir de ahora, y si finalmente ese acuerdo entre Podemos y Sumar cristaliza en el ámbito del Estado, la formación morada en las Islas podrá iniciar un proceso de negociación en el ámbito canario con el resto de las formaciones que integrarían la coalición, Proyecto Drago, Izquierda Unida Canaria (IUC), Más Canarias o Sí Se Puede, y algunas plataformas verdes, para elaborar un programa canario y sobre todo la elaboración de las listas y la designación de los cabezas de lista para cada una de los dos circunscripciones provinciales canarias.

Laura Fuentes: “Podemos Canarias no contemplaba un escenario de desacuerdo con Sumar para integrarse en esa candidatura. Para nosotros un no al acuerdo no es una opción"

Antes de conocerse la celebración de la consulta entre las bases de Podemos, Fuentes dejó clara su apuesta y la del Consejo Ciudadano Autonómico por la confluencia con Sumar, que en el caso de Canarias conlleva por tanto una paralela a Proyecto Drago, como ya quedó reflejado en el comunicado hecho público el pasado día 5. De hecho, la coordinadora regional lanzó un órdago a la dirección estatal, similar al de otros dirigentes territoriales en el resto del Estado. “Podemos Canarias no contemplaba un escenario de desacuerdo con Sumar para integrarse en esa candidatura. Para nosotros un no al acuerdo no es una opción. Sabemos que no se consigue todo lo que queremos, pero si hay un escenario que no nos hemos planteado es que no se consiga la unidad. Creemos que es el camino y si no se consigue nos tendríamos que volver a sentar, escuchar y repensar y tomar decisiones, pero ahora mismo creo que no toca”, afirmó Fuentes. “Si no hay unidad tendríamos que plantearnos qué hacer porque es algo no se ha valorado”, recalcó.

Equilibrios con Drago

Sobre el escenario que deja en las Islas el acuerdo entre Proyecto Drago y Sumar, que contempla la presencia electoral también en la provincia de Las Palmas por parte de la plataforma de Alberto Rodríguez, la coordinadora de Podemos Canarias asegura que “una vez se sepa el acuerdo y quienes forman parte del mismo, lo que toca sería hablar entre los partidos en Canarias sobre las candidaturas por cada provincia en el caso del Congreso, y para cada isla en el caso de las listas al Senado”, candidaturas que deberán registrarse antes del día 19. Según ella, “lo primero es pactar un programa electoral y después las candidaturas para que se sientan representada todas las formaciones de todas las Islas”. Expresó su sorpresa por la “rapidez” con la que han cerrado un acuerdo las formaciones de Díaz y Rodríguez, que contrasta con la imposibilidad de que Drago y Podemos fueran juntos a las autonómicas del pasado 28-M.

Aunque Fuentes no reclama de manera explícita la cabecera de la lista para su formación en la provincia de Las Palmas en caso de una plataforma conjunta de la izquierda alternativa (la de Santa Cruz de Tenerife se supone que la encabezaría el propio Rodríguez), sí apeló al proceso de negociación para evaluar los escenarios, a la implantación y el peso de cada organización y a los necesarios equilibrios. “Por ahora nuestro único planteamiento es que haya unidad y que nos sentemos a acordar programas y candidatos. Podemos Canarias tiene que tener representación en ambas provincias tanto al Congreso como al Senado, todo lo que no esa eso no es unidad. No tenemos lineas rojas. Lo primero es sentarnos, y llegar a un acuerdo”, remachó.