Podemos confía en un acuerdo ‘in extremis’ con Sumar y Drago

La izquierda alternativa en Canarias busca a marchas forzadas un acuerdo para concurrir conjuntamente a las elecciones generales del 23 de julio bajo el paraguas de la marca encabezada en el conjunto del Estado por Yolanda Díaz. A estas alturas, a solos dos días de que se cierre el plazo para registrar la coalición resultante, se tiene la certeza de que Sumar, la formación liderada por la actual vicepresidenta tercera del Gobierno central y ministra de Trabajo, es la única posibilidad de conformar un frente progresista a la izquierda del PSOE con garantías de lograr algún escaño por las dos circunscripciones canarias. Pero las formaciones isleñas se mantienen a la espera de las negociaciones entre la dirección estatal de Podemos y el equipo de Díaz para concretar de qué forma ese acuerdo se trasladaría a Canarias.

De momento, el acuerdo alcanzado ya entre Sumar y el Proyecto Drago que lidera el tinerfeño Alberto Rodríguez es lo que marca la pauta, aunque otras dos formaciones cuyos representantes en Canarias dan por hecho su integración en la coalición, Izquierda Unida Canaria (IUC) y Más Canarias. En ambos casos, sus marcas de referencia en el Estado, IU y Más País, están inmersas en esa negociación estatal junto a Sumar y Podemos para determinar el alcance de la integración de siglas.

También Sí Se Puede ve en Sumar «el instrumento mejor preparado» para abordar el proceso electoral, aunque exige que no se impongan nombres desde Madrid. La formación ecosocialista decide hoy en Asamblea qué hacer. Todas las partes expresan su apuesta y confianza en poder alcanzar un acuerdo que se concrete también en las Islas y evitar la división que tan dramática ha resultado en las elecciones autonómicas, locales e insulares del 28 de mayo, pero lo cierto es que los elementos más complicados del sudoku electoral de la izquierda alternativa aún están por despejar.

IUC y Más Canarias se integrarían en la coalición, Sí Se Puede lo decide hoy, y Reunir se desmarca

La más intrincada de estas incógnitas es el papel que jugará Podemos en esa posible coalición, un dilema que desde la formación morada en las Islas se miraba ayer con cierta desesperación en espera de las negociaciones entre Sumar y la dirección estatal de la formación morada. Desde Podemos Canarias se remiten aún a la declaración oficial de la coordinadora regional, Laura Fuentes, tras el Consejo Ciudadano Autonómica del pasado día 3, en el que se expresaba el compromiso «inequívoco» con la unidad del espacio progresista en torno al proyecto Sumar, pero sin atreverse a dar algún paso más en este sentido hasta conocer el resultado de las negociaciones en curso.

En todo caso, desde Podemos Canarias se desconfía ahora sobre el verdadero calado y contenido del acuerdo ya cerrado entre Yolanda Díaz y Alberto Rodríguez y el efecto de su aplicación en Canarias dado que el mismo incluye también a la provincia de Las Palmas. Desde la formación morada se asume que dicho acuerdo implicaría que Proyecto Drago lideraría la lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, que probablemente encabezaría el propio Rodríguez, pero no entienden su extensión a la provincia oriental si se tiene una verdadera voluntad de incluir también a la formación morada, que tendría que ser la que lideraría la plancha en esta circunscripción. «Dicen que se presentan por las dos provincias sin aclarar nada más. No sabemos sus intenciones», señalan fuentes de Podemos Canarias.

La formación liderada en las Islas por Laura Fuentes no se plantea en principio desmarcarse de la dirección estatal en caso de que los equipos de Yolanda Díaz e Ione Belarra, secretaria general de Podemos, no alcanzaran un acuerdo, pero ni siquiera ese escenario se descarta, según las fuentes consultadas.

Pésimos resultados

Con todo, desde otras formaciones consultadas se asegura que una vez cerrado el acuerdo entre Drago y Sumar, y constatada además la integración en el mismo de IUC y Más Canarias, la posición de Podemos Canarias no resulta tan determinante. Desde esta óptica, los pésimos resultados de los morados el 28-M, desapareciendo del Parlamento regional y de muchas otras instituciones, dan la medida de lo que verdaderamente esta formación puede aportar, y que en la contienda de las generales el voto de este espacio político lo arrastra Sumar y la figura de Yolanda Díaz, aunque también las formaciones regionales y los representantes canarios de otras marcas nacionales ayuden a tirar de esta nueva oferta electoral.

Desde Podemos Canarias, sin embargo, se defiende que sigue siendo el proyecto con más implantación en las Islas, y en particular en la provincia de Las Palmas, y se confía en que un acuerdo en el ámbito estatal con Sumar les permita mantener la cabecera de la plancha en esta circunscripción. Aunque no se ha hablado de candidatos posibles, no se descarta el nombre de quien ya lideró la plancha morada en las generales de noviembre de 2019, la jueza en excedencia y actual Delegada del Gobierno para la lucha contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, aunque otras fuentes creen que una persona tan cercana a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de quien depende su cargo en el Gobierno, podría ser cuestionada por Sumar.

La formación morada acepta que Alberto Rodríguez, su contrincante el 28M, vaya por Tenerife

Rosell, en todo caso, solo contempla una nueva confrontación ante las urnas en caso de acuerdo global entre Podemos y Sumar. La alternativa de Noemí Santana no parece viable tras los malos resultados cosechados en su reciente candidatura a la presidencia del Gobierno de Canarias, pero sí lo sería la de la propia Laura Fuentes como líder regional.

Las otras formaciones de la izquierda alternativa en Canarias resaltan que sólo la unidad de acción y una coalición conjunta resultará efectiva para luchar por presencia canaria en las Cortes, y aunque no reclaman posiciones concretas en las listas, si exigen una puesta en común del trabajo político desde un «óptica canaria» que debería desarrollarse en las instituciones en las que se consiguiera representación, según expresa la coordinadora regional de IU, Luisa Tamayo, quien asegura que «facilitaremos al máximo los procesos de unidad de la izquierda¡».

De todo este espacio político, sólo la formación Reunir, aunque también partidaria de la unidad de acción, se mantiene al margen del proceso en marcha para el 23-J. Su principal dirigente, Emma Colao, señala que «ahora se está hablando de una unidad que suma a todas las fuerzas» y asegura que «no veo que ninguna de las personas responsables del desastre del 28-M está haciendo autocrítica y asumiendo responsabilidades». Según ella, ninguna de esas personas debería estar involucrada en este supuesto proceso de unidad para las generales.