La exención al queroseno es solo un borrador en el Consejo Europeo

El Ministerio de Hacienda aclaró ayer que la exención de la tasa verde en Canarias es aún un borrador del Consejo Europeo. En el departamento dirigido por María Jesús Montero confían en que el texto en estudio salga adelante durante la presidencia española de la Unión Europea (UE) a partir de julio. Las explicaciones oficiales desde Madrid sobre el recorrido europeo de esta propuesta surgen a consecuencia del anuncio del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, de un acuerdo de los 27 Estados miembros para librar a las Islas de la tasa o impuesto al queroseno. Torres informó por error el martes de este logro durante el debate en televisión entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno de Canarias, una equivocación propiciada por el gabinete de comunicación, que dio por hecho un acuerdo que todavía no es tal.

La confusión se origina tras una reunión el día 11 de expertos y altos cargos de los ministerios de Hacienda de los países miembros de la UE en la que España logra introducir en el último borrador de la reforma de la directiva energética la excepción a favor de Canarias. Este documento, que se tiene por una conquista legal inamovible desde el Ministerio de Hacienda, aunque los recorridos de los borradores por Bruselas sufren idas y venidas, se trasladó a Canarias, desde donde se interpretó en el equipo de comunicación del presidente como un exitoso acuerdo que debía anunciarse durante el debate de televisión con el resto de candidatos.

Desde la Oficina de Prensa del Consejo Europeo, en concreto desde su departamento de Asuntos Económicos y Financieros, se aclaró ayer: «El presidente del Gobierno de Canarias se refiere probablemente a las negociaciones en curso con respecto a la revisión de la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía (DFE). En este contexto hablamos también sobre la fiscalidad del sector aeronáutico. Todavía no hemos logrado un acuerdo sobre la posición de los Estados miembros». La DFE es la directiva donde se incluye la tasa verde, esa que gravará el uso del queroseno en el transporte marítimo y aéreo.

Bruselas es más tibia que Madrid sobre los tiempos y el éxito final del polémico documento

Las versiones de Bruselas y el Ministerio coinciden en lo básico: por primera vez un borrador incorpora la excepcionalidad de Canarias en la tasa verde, aunque desde el Consejo Europeo son más escépticos tanto en los tiempos para su aprobación como en que el texto quede tal y como figura en el borrador.

El queroseno es el combustible de los aviones, y la UE quiere penalizarlo para forzar a las aerolíneas a dar el salto a los biocombustibles. Un objetivo que se enmarca dentro la deriva medioambiental de la UE, empeñada en liderar la carrera global hacia la descarbonización pese al cada vez mayor número de voces que alerta sobre los riesgos para los ciudadanos en caso de pasarse de frenada. La tasa encarecerá los vuelos que cogen los millones de turistas que cada año pasan sus vacaciones en las Islas y sostienen así la economía regional y miles de puestos de trabajo. Por eso Torres anunció el martes que al fin se había logrado un acuerdo en el Consejo para librar a los vuelos intracomunitarios con origen y/o destino en las Islas de este impuesto.

La confusión sobre la tasa verde, que ya en su momento se mezcló con el régimen de derechos de emisión -ambos tienen el objetivo de acelerar en la senda hacia la descarbonización pero son dos cosas distintas-, se debe a que el Ministerio le trasladó al Gobierno canario sus avances para lograr la exención del impuesto. Y es que son los Estados, en este caso España, los que se baten el cobre en el Consejo para conseguir que se respeten sus particularidades y las de sus territorios. En la penúltima reunión para abordar la DFE, España, o más bien el Ministerio de Hacienda, expuso los argumentos por los que Canarias debería quedar al margen de la tasa. Argumentos que se resumen en uno: en lo fiscal, el Archipiélago es un mundo aparte en la UE, es casi un tercer país en lo tributario, y ahí está el IGIC como ejemplo.

Una equivocación de Comunicación llevó el error al debate televisado entre los candidatos

Ya en el encuentro del día 11, la delegación española logró que en el borrador de la presidencia sueca del Consejo, el borrador que recibirá España el 1 de julio -cuando nuestro país cogerá el testigo de Suecia-, se incluyese la exclusión de Canarias de la tasa verde. Un paso importante que tanto el Ministerio como el Gobierno regional consideran inamovible y listo para rematar en la presidencia española de la UE; pero no un acuerdo en sentido estricto. Pero en el Consejo explican que no son negociaciones «fáciles o rápidas», que las conversaciones entre los 27 están en marcha desde 2021 y que es «muy probable» que lleven más tiempo. «No es realista tampoco esperar una aplicación de las nuevas reglas a partir de enero 2024, como lo dio a entender el presidente del Gobierno de Canarias». Más allá de la excepción canaria, es probable que la reforma no entre en vigor en 2024.