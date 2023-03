CC mantiene abierta una negociación con el PSOE en el Congreso para blindar en la ley de Movilidad Sostenible, actualmente en tramitación en la Cámara, el vigente sistema de subvención del 75 % en el transporte aéreo para residentes en los territorios extrapeninsulares, y evitar cualquier revisión del mismo en los términos que recomienda la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) hacia una ayuda fija por ruta. Los nacionalistas han renunciado de entrada a presentar una enmienda con referencia explícita al 75 % a cambio de sendas propuestas alternativas y complementarias entre sí cuyo efecto práctico, según CC, sería el mismo.

Las dos diputadas nacionales de CC, Ana Oramas y María Fernández, han presentado 45 enmiendas a la ley que pretende modernizar la movilidad y promover un sistema de transporte más eficiente y sostenible medioambientalmente, con el objetivo de adecuar toda la nueva norma y su aplicación a las singularidades canarias. Aunque en un principio anunciaron una propuesta explícita para garantizar que la ley no tocaría la actual subvención aérea, el Gobierno central, a través del grupo socialista en el Congreso, considerando que el sistema no está cuestión de ninguna manera, acepta incluir en el texto alguna referencia que de forma indirecta contemple la medida. Significaría en todo caso, que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana renunciaría a cualquier modificación del sistema en el sentido que sugiere el organismo de vigilancia de la sostenibilidad de las cuentas públicas.

En concreto, la enmienda que CC ha presentado sobre este asunto, a través de una disposición adicional de dos puntos sobre consideraciones específicas para Canarias como Región Ultraperiférica de la Unión Europea, señala que “el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana adaptará el desarrollo de la presente ley y, en general, las políticas en materia de transportes a la consideración de Canarias como RUP reconocida en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, y que “a tal fin, colaborará con el Gobierno de Canarias en la puesta en marcha de las iniciativas previstas en la presente ley”. Además, reclama como segundo punto que “los fondos derivados de la aplicación de esta Ley no computarán a los efectos de las cantidades previstas en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias”.

María Fernández, la diputada de CC encargada de esta negociación, señala al respecto que los socialistas han mostrado “disposición” a aceptar los dos puntos de la enmienda, aunque no dará una respuesta definitiva hasta le tramitación de la ley en Comisión en las próximas semanas. Los nacionalistas aseguran que si esta propuesta alternativa para blindar el 75 % en la ley no sale adelante en el Congreso, presentarán en el Senado una enmienda mucho más explícita y relacionada con este sistema de ayuda aérea. “Indirectamente, en esta enmienda alternativa estamos señalando que lo que se refleja en esta ley no debe afectar a la financiación propia, como por ejemplo el 75 % de la subvención al transporte aéreo”, explica la diputada grancanaria. “Estamos intentando blindar de que de ninguna manera se toque el REF en el ley”, recalca.

Como se recordará, la primera reacción de CC tras conocer las recomendaciones de la Airef fue apuntar a la ley de Movilidad Sostenible como un recurso legal con posibilidades de modificar el sistema de subvenciones y acabar con el 75 % de ayuda si se daba curso a la recomendación del organismo que vigila las cuentas públicas. En una comparecencia pública del secretario general de CC, Fernando Clavijo, y la propia María Fernández, ésta señaló que la Ley de Movilidad “puede vulnerar el 75 % de descuento, otra vez, por la puerta de atrás”, asegurando que el artículo 48 de la misma “abre una puerta peligrosa” a que el Ejecutivo central pueda revisar la bonificación, “violentando el REF y produciendo una pérdida de derechos de los canarios” que los aislaría del Continente. Sin embargo, el Ministerio de Transportes emitió un comunicado a los dos días en el que señalaba que “en ningún momento” ese departamento “se ha planteado o analizado la posibilidad de modificar el sistema de subvenciones de los billetes de avión entre los archipiélagos balear y canario, Ceuta y Melilla y la España peninsular para residentes de estas regiones”.

Con todo, en CC han surgido dudas sobre la conveniencia de presentar una enmienda que hiciera referencia directa a la actual bonificación del billete aéreo y hay diferencias en la formación respecto a la verdadera incidencia de la nueva norma en este derecho reconocido en el REF pese a la enfatización que hicieron al respecto cuando la Airef aireó su propuesta. A la hora de elaborar las enmiendas, los nacionalistas consideraron que el artículo 48, al que se refirieron en un principio como “puerta abierta” a revisar el 75 %, únicamente se refiere a la condiciones y circunstancias en que se deben mantener las Obligaciones de Servicios Público (OSP) en el transporte y que vincularlo a la subvención al transporte aéreo no era conveniente. La solución para solventar esas diferencias ha sido la de la negociación con el PSOE para otro tipo de propuesta. “Tener el REF referenciado en muchas leyes nos perjudica porque al final tenemos que tener un radar muy amplio para que no nos lo toquen”, aclara Fernández, quien recalca en todo caso que “si no sale bien esta negociación, tenemos en la recámara una enmienda más taxativa para el Senado”.