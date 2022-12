Torres: “Lo que frustra a Canarias es estar siempre en el lloriqueo y la queja"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, sigue confiando en que la decisión del Gobierno de España de ubicar la futura sede de la Agencia Espacial Española (AEE) en Sevilla, frente a otras candidaturas entre ellas la de Gran Canaria como la principal opción canaria, haya respondido a criterios estrictamente técnicos, y que pero al mismo tiempo se sumó ayer a quienes desde los territorios no elegidos reclaman la publicación de los informes técnicos que han justificado esa decisión gubernamental.

En declaraciones en Madrid antes de asistir al acto de celebración del Día de la Constitución en el Congreso, Torres insistió en que aceptaba el resultado de la competición entre la 21 candidaturas que optaban a este organismo estatal de nueva creación sobre la base de que la decisión no ha sido política por parte del Ejecutivo central, sino como consecuencia de la deliberación del comité de expertos que habían analizado todas ellas”. Creo que cuando hay 20 candidaturas quien te garantiza que vas a ser tú la elegida. “Hemos hecho el trabajo de la mejor manera posible y asumido que otras pueda tener más puntos que nosotros. Aquí lo importante es hacer bien el trabajo y reconocerlo con deportividad y estoy convencido que el Gobierno de España lo planteará de manera clara y objetiva”, afirmó Torres antes de lanzar un aviso a quienes buscan agravios comparativos. “Esto no nos frustra, lo que frustra a Canarias es estar siempre con el lloriqueo y la queja de que no caminamos, de que no somos capaces, o de que no lideramos, porque estamos ante una Canarias que muestra su fortaleza con orgullo y con dignidad”.

Tras recordar el elevado número de candidaturas que se presentaban para las dos agencias en disputa, la AEE y la Agencia para la Gestión de la Inteligencia Artificial, a la que aspiraba Tenerife pero que finalmente se ubicará en A Coruña, Torres destacó el trabajo realizado desde Canarias en defensa de sus propias propuestas. “Yo soy deportivo, nosotros hemos hecho el trabajo, hemos defendido nuestras candidaturas, pero si técnicamente otras tienen puntuación que están por delante tenemos que aceptarlo”, afirmó el presidente antes de insistir en que “hay que exigir que toda esa información la tengamos”.

El presidente regional no secundó la idea expuesta por el presidente del cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, respecto a la posibilidad de que la candidatura de esta isla, no estuviera en las preferencias ni de los técnicos, ni del propio Gobierno central, por el hecho de ser un territorio alejado. Morales había señalado en este sentido el mismo lunes tras conocer que la ‘nasa’ española se iría a la capital hispalense que esperaba que “la ultraperificidad no haya sido un obstáculo porque sería gravísimo”. Sin embargo, Torres, evitando en todo caso rechazar expresamente las palabras de Morales aseguró que “no creo que haya ninguna fijación con ningún territorio y vamos a esperar que estén todos los documentos a los que lógicamente vamos a acceder”.

“Creo que es un acierto la descentralización administrativa y hay que aplaudir la decisión de este Gobierno de España de llevarla a cabo y que tengamos sedes de organismos estatales en todo el territorio del país”, afirmó el también líder de los socialistas canarios, quien recordó cómo en una cumbre de presidentes en octubre de 2021, en plena crisis volcánica en La Palma, él demandó frente al resto de mandatarios autonómicos y frente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la sede del Centro Nacional de Vulcanología (CNV) para Canarias “porque tenía toda la lógica”. Y recalcó que aunque la comunidad autónoma ya consiguió esa sede, comprometida por Sánchez en una de sus visitas a La Palma, “no nos conformamos con ello porque aspiramos a todo, seguimos batallando por la Agencia Europea de Turismo (AET) y seguiremos intentando acceder a todo aquello que podamos tener posibilidades”.