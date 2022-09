El Ejecutivo de Ángel Víctor Torres es un gobierno "que trabaja muy poco y está sumido en la incoherencia" a pesar de que Canarias se enfrenta "al peor otoño en una década". Así lo consideró ayer el portavoz del grupo parlamentario nacionalista canario (CC-PNC) en la Cámara regional, José Miguel Barragán, quien avanzó los objetivos que los nacionalistas encaran en el inicio de este nuevo curso político.

Se mostró preocupado por la situación de incertidumbre que lleva aparejada la subida de la inflación y la crisis energética, que empeora a su vez las perspectivas económicas y financieras del Archipiélago de cara a los próximos meses. Frente a esto, aseguró, el Gobierno de Canarias "sigue eludiendo la situación", aunque advirtió que "por más que se diga que las cosas van bien, las cosas van a ir bien" y mantuvo que Coalición Canaria seguirá proponiendo alternativas "porque las cosas se pueden y se deben hacer mejor".

Barragán apuntó que el Ejecutivo sustentado por el pacto de las flores y no ha podido cumplir las expectativas con las que llegó. Sostuvo que tiene unas relaciones débiles con el Estado, mantiene consejerías con un escaso "liderazgo social" y ha sido incapaz de consolidar "la remontada" que anunció para el año 2022. "Ángel Víctor Torres no ha conseguido que Canarias esté mejor que en 2019, y hubiera podido hacerlo si no fuera rehén de un paco ingobernable" además de "sumiso" ante los continuos desprecios del Estado.

El portavoz nacionalista señaló también que en el Gobierno regional "no están los mejores" y ha sembrado sus dudas con la capacidad de gestión de los fondos europeos y para diagnosticar la situación económica y social de cada isla.

Respecto a si el nuevo curso político será complicado, el portavoz nacionalista insistió en que espera que no se trasladen a Canarias escenas como las vividas esta misma semana en el Senado "en las que se habla poco de los asuntos de la ciudadanía y mucho de los partidos". Por eso, mantuvo que su grupo no se va a prestar al "pim, pam, pum" del Gobierno de Canarias y va a mantener una línea propositiva. Entre los principales objetivos está la puesta en marcha de medidas que ayuden a contener la inflación, den apoyo a pymes y autónomos y se centren en desarrollar el Régimen Económico y Fiscal (REF), así como trabajar para reducir las listas sanitarias y de los servicios sociales.

Mención a parte ha recibido la crisis migratoria que Barragán advirtió puede intensificarse en los próximos meses debido al hambre en el continente africano y como efecto de los "refugiados climáticos". Respecto al último acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Marruecos consideró que "debilita" a España porque al mismo tiempo ha enfriado las relaciones con Argelia, uno de los principales suministradores de gas.

Barragán confía en que "se avance" en la comisión de delimitación de las aguas y con respecto al traspaso de competencias en Costas se ha mostrado "preocupado" porque "parece" que la comunidad autónoma "se ha quedado con unos garajes y parte de un edificio en La Palma" y sin margen de decisión en la planificación del litoral.

Entre los objetivos de la formación también está trabajar por la reconstrucción de La Palma, que insistió necesita de menos visitas políticas y más gestión. Criticó que ningún representante del Estado haya participado en la comisión parlamentaria que trata el asunto y le afeó al presidente Torres que "de por buena esa actitud".