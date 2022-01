Montero da seis años más para disfrutar los incentivos ZEC

La ministra de Hacienda, María Jesus Montero, ofreció ayer una doble cara en relación con la disposición de su departamento a ampliar los plazos de vigencia de la ZEC (Zona Especial Canaria), al comprometerse, más o menos explícitamente, a reclamar a Bruselas que se prorrogue hasta 2029 la fecha de disfrute de los incentivos fiscales de las empresas inscritas en esta figura del REF. Sin embargo, rechazó incorporar el nuevo plazo al texto del real decreto 31/2012 de 28 de diciembre que ayer convalidó el Congreso (con 271 votos a favor, uno en contra y las 69 abstenciones de Vox, ERC y Junts), precisamente para, entre otros asuntos, alargar su actual periodo de vigencia.

Varios grupos parlamentarios reclamaron tramitar como proyecto de ley el real decreto de modificación del REF, que también contempla prorrogar hasta diciembre de 2023 la materialización de las dotaciones de la RIC. Querían así que incluyera 2029 como nuevo plazo de vigencia de la ZEC, pero la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno (171 votos) rechazó esa posibilidad.

La ministra y el grupo socialista se escudaron en la necesidad de llevar a cabo la prórroga de dicho plazo en los términos que establecen las reglas y usos comunitarios y en el convencimiento de que Bruselas accederá sin problemas a cuando se solicite. De hecho, la ministra confirmó, con un gesto de asentimiento durante la intervención de algunos portavoces, que el Gobierno gestionará ante la Comisión Europea, en el plazo de tres meses que le ha reclamado el Parlamento de Canarias, dicha prórroga. Así el tiempo transcurrido entre la fecha de inscripción de las empresas, que concluye en 2023, y el de disfrute del incentivo fiscal será de seis años, como hasta ahora. En el real decreto convalidado ayer solo es de cuatro.

Montero defendió el texto de reforma del REF por la necesidad de adecuar algunas de sus referencias temporales al nuevo Mapa de Ayudas de Finalidad Regional, entre las que se encuentra el REF, comunicadas por el Gobierno a la UE para el periodo 2022-2027.

«El mismo alcance temporal»

«Pretendemos que el REF tenga el mismo alcance temporal que el reglamento de la Comisión Europea sobre ayudas regionales compatibles con el mercado interior y que no tenga ningún problema», explicó la ministra recordando que «el reglamento es aplicable hasta el 31 de diciembre de 2023, pero algunas referencias del REF están vinculadas a la vigencia del mapa de ayudas anterior que expiraba el pasado 31 de diciembre».

Además de explicar que se modifica el artículo 27 del fuero isleño para ampliar hasta el 31 de diciembre de 2023 la materialización de las dotaciones de la RIC, la ministra señaló que el real decreto «atiende otra circunstancia, como es la vigencia de la ZEC hasta el 31 de diciembre de 2027», una medida que, aseguró, «pretende eliminar una inseguridad jurídica que se podría generar en los operadores económicos debido al mantenimiento de los plazos anteriores». Aclaró que «este mantenimiento de la ZEC estará condicionado al resultado de las revisiones periodicas que realice la Comisión Europea» y destacó que «por eso este artículo único tiene una importancia fundamental para mantener una situación sobre el territorio imprescindible para el desarrollo de la actividad económica y la convergencia de Canarias con el conjunto del Estado».

Sin embargo, varios grupos parlamentarios reprocharon a la ministra que no atienda al acuerdo del Parlamento de Canarias para que el real decreto fije ya la prórroga de la ZEC hasta 2029 y consideraron que es el Gobierno central, y no Bruselas, quien pone objeciones. PP, Cs, CC y NC reclamaron sin éxito que se tramitara como proyecto de ley para corregir ese punto.

La portavoz del PP, Ana Zurita, aseguró que «cuando aparecen estas medidas del Gobierno para modificar el REF nos echamos a temblar porque lo único que hacen es demostrar un profundo desconocimiento de lo que es el fuero canario». Según ella, «las modificaciones de este real decreto son una exigencia obvia de la sociedad canaria y ahora más que nunca se pide flexiblidad en los impuestos porque con esta crisis no hay ingresos».

La popular añadió que «el Gobierno trae estas modificaciones a chorritos, a destiempo y mal» y que «no resuelve al cien por cien las demandas de los canarios», al tiempo que consideró que «se está generando incertidumbre enorme». Zurita reclamó «modificaciones de más calado que creen seguridad jurídica, para flexibilizar plazos de inversión y la materialización de las inversiones, porque estas modificaciones cicateras no sirven».

Además, señaló que el real decreto «restringe el plazo de vigencia de la ZEC limitando el plazo de acogimiento a los incentivos para los proyectos que se presenten en 2002 y 2023, pues no tendrían los seis años de tributación especial».

En similares términos se expresó la diputada de CC, Ana Oramas, quien aseguró que la ZEC «es uno de los instrumentos más importantes recogidos en nuestro REF para la atracción de inversiones y creación de empleo de calidad y estable en Canarias» y reprochó a Montero que «su ministerio se empeñe en machacarlo, porque lo recorta y mutila en cuanto se le presenta la más mínima ocasión».

Además, la nacionalista recordó que «la ZEC nunca se había recortado» pero que «el PSOE se empeña en poner zancadillas a Canarias, una de las regiones más castigadas de Europa por la crisis económica de esta pandemia».

«Precedente muy peligroso»

Oramas señaló que Montero «lo único que hace es generar inseguridad e incertidumbre a las empresas y a los posibles inversores. No es lo mismo saber que tu empresa va a disfrutar de los beneficios fiscales de la ZEC por seis años que por solo cuatro». Asimismo, aseguró que «esta rebaja no la está discutiendo Europa, solo ustedes, que hacen la interpretación más perjudicial y más lesiva para Canarias. Algo que no había ocurrido jamás y que sienta un precedente muy peligroso».

La diputada de CC recordó a la titular de Hacienda que «es su propio partido en Canarias el que ha pedido que esto se corrija y le pide que lo haga en menos de tres meses, pero como no nos fiamos, vamos a pedir que se tramite como proyecto de Ley y el compromiso de mantener los seis años se recoja lo antes posible».

La otra «salvedad» de Quevedo respecto al real decreto convalidado ayer es que no contempla la ampliación durante todo este año del plazo de materialización de la RIC para las dotaciones realizadas en 2017