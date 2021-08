El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha comprometido a apoyar la candidatura de Canarias como sede de la Agencia Europea del Turismo, lo que supondría «una gran atracción de inversiones para las Islas» y que el Archipiélago se posicionara en primera línea de las políticas de excelencia turística de la UE, explicó ayer el presidente canario, Ángel Víctor Torres, tras dos horas de reunión con su homólogo nacional en Lanzarote. Torres logró arrancar el refrendo de Sánchez a esta propuesta que el dirigente canario lleva trabajando meses como región ultraperiférica (RUP), resaltó.

Además, el presidente indicó que ya había hablado de esta iniciativa con la ministra de Turismo, Reyes Maroto, si bien destacó la «importancia» del respaldo recibido ayer por el Gobierno de España, a través de Pedro Sánchez. La candidatura la eleva España a la UE y decide el Consejo Europeo.

Tras este compromiso, Torres llevará al Consejo de Gobierno que se celebrará este mes la aprobación de esta propuesta que llega en «un momento fundamental de control de la pandemia» de cara a la temporada alta de turismo.

El presidente canario salió «satisfecho» de la reunión con Sánchez, que continúa esta semana sus vacaciones en La Mareta (Costa Teguise) con su familia. Ayer hizo un parón de su descanso, desde que llegó el pasado miércoles, para asistir al acto de presentación del centenario del escritor José Saramago, que se desarrolló en la biblioteca de en A Casa, sede de la casa-museo del fallecido autor portugués, localizada en Tías. Posteriormente, mantuvo el encuentro con Ángel Víctor Torres en el Castillo de San José, en Arrecife, donde dieron un repaso a los asuntos pendientes con Canarias. En este contexto, el presidente regional anunció que la Comunidad Autónoma tendrá las competencias en costas «a la vuelta del verano» pues el acuerdo está «bastante ultimado y avanzado» con los ministerios de Política Territorial y de Transición Ecológica. Se trata de una demanda de hace «décadas» que recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias desde 2018, recordó

Además, Sánchez le trasladó que «habrá presupuestos estatales de 2022» y garantizó que contendrán todas las partidas canarias reguladas en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y en el Estatuto de Autonomía, junto a otras asignaciones estatales como las de la adenda al convenio de carreteras o el uso del superávit canario. «Todas estas cuestiones se van a resolver», subrayó el presidente de Canarias. En la reunión también se abordó la financiación autonómica por parte del Estado.

Asimismo, Torres remarcó que Canarias mantendrá el 80% del diferencial fiscal en el sector audiovisual con respecto a la Península. Esta cuestión está «resuelta» por la vía de la negociación política -ya lo había avanzado con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero-, y además «se resolverá en el plano legislativo a la vuelta de las vacaciones del verano». «No volveremos a tener ningún problema con el sector audiovisual», insistió el dirigente canario tras su encuentro con Sánchez.

En cuanto a los fondos europeos, el presidente del Gobierno de España no clarificó el reparto, pero, según Torres, va a «apoyar proyectos relevantes que tiene Canarias» como un gran hub de cine.

Devolución de menores

Torres también le planteó a Sánchez la demanda de que las otras autonomías tengan corresponsabilidad en la atención a los menores no acompañados que llegan a las Islas en pateras y cayucos. El presidente canario no logró arrancarle en esta ocasión el compromiso de que obligue al resto de comunidades a acoger a los menores extranjeros. No obstante, expuso que para Sánchez, la migración es un asunto «muy sensible», cuya solución «depende de la solidaridad del resto de comunidades autónomas» pero también «de las relaciones bilaterales entre el Gobierno de España y el de países como Senegal, Mauritania y Marruecos». Según Torres, se van a reanudar las reuniones bilaterales con Marruecos para la política migratoria, y Sánchez se plantea la posibilidad de la devolución de los menores extranjeros a sus países de origen. Ahora quedan bajo la custodia de la región a la que llegan.

