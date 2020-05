Más de 215.000 canarios podrán salir a correr y pasear sin restricciones

Más de 215.000 canarios, de los que más de 137.000 lo harán por primera vez, podrán salir a pasear y hacer ejercicio sin restricciones horarias en los próximos días. El Gobierno central ultima una orden para aprobar la exención de horarios a las salidas por franjas de edad en los municipios con menos de 10.000 habitantes, una excepción que ya funciona, desde el 2 de mayo, en las localidades de menos de 5.000 habitantes. Esta medida beneficiará a 20 de los municipios del Archipiélago, que se suman a los 27 núcleos de población que cuenta con menos de 5.000 vecinos. En Las Palmas, los habitantes de Agaete (5.586 habitantes), La Aldea de San Nicolás (7.504), Firgas (7.455), Haría (5.123), Moya (7.696), Tinajo (6.279), Valsequillo (9.340) y San Mateo (7.556) podrán salir a correr y pasear sin cortapisas, lo mismo que los moradores de Arafo (5.551 habitantes), Arico (7.988), Breña Alta (7.204), Breña Baja (5.690), La Guancha (5.520), La Matanza de Acentejo (9.061), El Paso (7.622), San Sebastián de La Gomera (9.093), El Sauzal (8.934), Valverde (5.005) y La Victoria (9.185) en Santa Cruz de Tenerife.

La suma de habitantes de estas 20 localidades, según los datos del padrón municipal actualizados a 1 de enero de 2019, supera los 137.000 habitantes: 80.853 por Santa Cruz de Tenerife y 56.539 en Las Palmas. El jefe del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, detalló en la rueda de prensa posterior a la celebración de la reunión de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos que el Gobierno central dictará una orden a través del Ministerio de Sanidad para flexibilizar el confinamiento en estos puntos "en los próximos días".

"Las cosas van caminando bien y podemos ir ampliando esas medidas en municipios con mayor población", apuntó Torres en relación a la salidas de niños, mayores y deportistas sin distinción de tiempos. Los habitantes de Valleseco, Tejeda, Artenara y Betancuria, por la provincia oriental, así como los vecinos de Buenavista del Norte, Fasnia, Garachico, San Juan de La Rambla, Los Silos, El Tanque, Vilaflor de Chasna, Agulo, Alajeró, Hermigua, Valle Gran Rey, Vallehermoso, Barlovento, Fuencaliente de La Palma, Garafía, Puntagorda, San Andrés y Sauces, Puntallana, Tazacorte, Tijarafe, Villa de Mazo, Frontera y El Pinar de El Hierro, por Santa Cruz de Tenerife, ya disfrutaban de esta flexibilización al no exceder el padrón de sus municipios las 5.000 personas.

El presidente regional también confirmó ayer que pedirá a Madrid el pase a la fase 2 del plan de desescalada de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma a partir del día 25 de este mes. Una fase en la que, desde hoy, ya se encuentran La Graciosa, El Hierro y La Gomera, islas que no descartó que puedan pasar a la fase 3 en siete días.

Precisamente en la orden del Ministerio de Sanidad por el que se regulan las medidas de relajación previstas para la fase intermedia en el denominado plan de transición hacia la nueva normalidad se contempla la posibilidad de ofrecer rebajas. El Gobierno recula, de este modo, de su decisión inicial y permitirá que a partir de hoy, con independencia de la fase en la que se encuentre cada territorio, los comercios que tengan autorizada la apertura puedan realizar descuentos. Eso sí, en la disposición adicional tercera de dicha orden, publicada el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno establece que las acciones comerciales o de promoción que lleven a cabo los establecimientos deberán estar acompañadas de medidas que eviten aglomeraciones y que se cumplan la distancia de seguridad y los límites de aforo. Entre ellas, recalca, se debe incluir "el cese inmediato" de las rebajas en caso de que fuera necesario.

Si bien esta medida es aplicable en todo el país, La Gomera, El Hierro y La Graciosa -junto con la isla balear de Formentera- son los únicos territorios que a partir de hoy entrarán en fase 2, con lo que se beneficiarán de una numerosa batería de medidas de relajación.



Reuniones



Los habitantes de las tres islas que lideran el proceso de desescalada en el país y en el Archipiélago podrán reunirse en grupos de hasta 15 personas, con independencia de que sean convivientes o no, pero siempre bajo la premisa de que mantengan la distancia social y medidas de protección.



Velatorios y entierros



Los velatorios en la fase 2 de la desescalada podrán contar con 25 personas en espacios al aire libre y con 15 en lugares cerrados. Los entierros y cremaciones se restringen a un máximo de 25 personas, entre familiares y allegados.



Ceremonias



Los lugares de culto en los territorios en fase 2 pasarán de poder ocupar un 30% de su aforo al 50%. La orden especifica, en cualquier caso, que las bodas y otras celebraciones religiosas podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, con un aforo del 50% y sin superar las cien personas en espacios al aire libre o las cincuenta personas en lugares cerrados.



Cultura



La actividad cultural regresa con la fase 2 del plan de desescalada. Cines, teatros y auditorios podrán abrir sus puertas para ocupar un tercio de su aforo siempre que tengan las butacas preasignadas. Las salas de exposiciones también retoman su actividad y, al igual que en el caso anterior, solo se podrá superar el 30% del aforo. Este mismo límite es el que establece el Estado para las consultas en las salas de las bibliotecas.



Visitas a mayores



Los mayores integran el colectivo más vulnerable en la pandemia del coronavirus. Los ciudadanos de La Gomera, El Hierro y La Graciosa podrán visitar a los residentes de centros de ancianos, siempre de forma individual y, preferentemente, en caso de que la persona mayor esté el final de la vida o necesite alivio por descompensación neurocognitiva. Las visitas a residentes de viviendas tuteladas y centros residenciales de personas con discapacidad también están autorizadas en estas islas a partir de hoy.



Comercio



Los centros y parques comerciales podrán abrir con un aforo máximo del 30% de sus zonas comunes y del 40% en cada uno de los establecimientos comerciales. En el resto de casos, los locales comerciales minoristas y de actividades profesionales podrán retomar la actividad con independencia de su superficie útil de exposición y venta, siempre que se reduzca al 40% el aforo en cada una de las plantas de las que conste y que garantice una distancia mínima de dos metros entre clientes. En el caso de los mercadillos, se limitará el número de puestos a un tercio de los mismos, si bien los municipios podrán ampliar la superficie destinada a tal fin o habilitar más días para esta actividad.



Piscinas recreativas y playas



El límite del 30% se repite en la reapertura de las piscinas recreativas, donde los usuarios solo podrán entrar si cuentan con cita previa. En las playas el Estado permite la práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo, siempre que se lleven a cabo de forma individual y sin contacto físico.



Deportes



La competición de las ligas profesionales regresará a puerta cerrada y sin público, mientras que los deportistas pertenecientes a clubes que participan en ligas no profesionales podrán realizar entrenamientos de carácter básico y de manera individual. Los centros deportivos cubiertos y las piscinas deportivas podrán reabrir, pero los usuarios tendrán que contar con cita previa para acceder a dichas instalaciones, que no podrán superar el 30% de su aforo. La orden del pasado sábado también modifica las reglas para la práctica de deporte federado, de tal forma que los integrantes del mismo podrán entrenar dentro de los límites de la provincia en la que residan y no del municipio en el que vivan, tal y como se instaba en una norma anterior.



Congresos y reuniones



El Estado permite en la fase 2 la celebración de reuniones y conferencias en pabellones de congresos siempre que no se superen las 50 personas y se respete el llamado distanciamiento social.