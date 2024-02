Hay multitud de videos recopilatorios de imágenes en las que se evidencia que a veces el trabajo no está del todo bien hecho. Farolas que atraviesan balcones, puertas que no pueden abrir del todo por una esquina o escaleras que no llegan a ningún sitio son algunos de los ejemplos que se repiten en este tipo de publicaciones frecuentes en las redes sociales.

Hay otra categoría básica: las líneas pintadas en las carreteras. Y a partir de ahora Tenerife se ha hecho un hueco en estos particulares vídeos virales. Sucedió en Santa Cruz de Tenerife, en una vía entre los barrios de Añaza y Acorán y fue un usuario de redes sociales el que compartió entre la indignación y la risa varias imágenes de la chapuza. Se trata de una línea amarilla que ha sido pintada sobre la calzada sin miramientos. Es más, en su trayectoria ha acabado por dar ese color a todo lo que encontraba a su paso. Ramas, piedras, basura... y hasta excrementos han acabado por formar parte de la línea amarilla al borde de la carretera. @santacruz_ayto @TenerifeVial agusto se habrá quedado el pintor de la calle Bentaguayre de acoran. Vale que es una calle cortada que no va a ningún lado. Pero tela. pic.twitter.com/5cDDPeV0XF — Natanael (@rebenaker666) 31 de enero de 2024 La imagen, tan surrealista como divertida, ha despertado multitud de comentarios en las redes sociales, especialmente en X (antes Twitter). Al margen de las bromas, el cabreo de los vecinos de Tenerife oscila entre la falta de profesionalidad del operario que se encargó de pintar las líneas y la poca eficacia de los servicios municipales. "Lo normal es limpiar las vías antes de trabajos de señalización vial", señala al respecto el conocido perfil especializado en seguridad de las carreteras de la Isla, Tenerife Vial. Entre los comentarios destacan también algunos más jocosos tales como "le pagan por pintar, no por barrer" o "deja en evidencia al Ayuntamiento por no limpiar las calles. Mis dieses".