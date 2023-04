La tiktoker británica que se ha hecho famosa por buscar al joven que la dejó embarazada en Tenerife dará a luz a finales de este mes. Así lo ha anunciado ella misma en su perfil de la conocida red social en el que también publicó que buscaba al padre del bebé.

La historia de Sarah-Jayne Snow, una joven de 30 años que tras pasar unas vacaciones en la Isla el pasado verano descubrió que estaba embarazada, ha revolucionado las redes.

Mensajes a favor y en contra, de burla y de apoyo, rodean las publicaciones que la británica realiza en su cuenta de Tik Tok para hablar sobre su embarazo.

Tras una noche de fiesta en el sur de Tenerife, la joven quedó embarazada. Pero esto lo descubrió al llegar a su país. Sin más datos sobre el joven que la había dejado embarazada que su edad y el posible lugar donde trabajaba, decidió publicar en su cuenta de Tik Tok un vídeo para buscar al futuro padre.

Y fue más allá. También decidió contar su historia al tabloide británico The Sun. Su único objetivo: era encontrar a ese joven de 19 años con el que pasó una noche de la que poco recuerda por los efectos del alcohol.

A pesar de que según sus propias declaraciones no busca que el chico la mantenga, lo que sí que desea es que él mismo sea consciente de la situación y decida por sí mismo si quiere involucrarse o no en la vida del bebé.

A pocas semanas de que el bebé nazca, Sarah-Jayne Snow continúa haciendo publicaciones relacionadas con su embarazo, mostrando las ecografías o haciendo memes sobre su situación.

Historia viral

Lo que sí parece quedar claro en todo esto es que su historia ha tenido un gran éxito y se ha convertido en viral. De hecho, sus publicaciones sobre el embarazo se encuentran entre las más vistas de su cuenta, llegando una de ellas a superar los dos millones de visualizaciones.

No sabemos qué pasará con esta historia o si el joven decidirá hacerse cargo o no del bebé, pero lo que sí está claro es que, deseado o no, Sarah-Jayne Snow ha logrado un gran protagonismo en la redes.