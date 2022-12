"¿Algo de esta descripción de un cubo para fregar el suelo que os llame la atención....?" escribe indignada en su cuenta de Twitter la usuaria Laura Freixas al descubrir este anuncio el pasado 20 de diciembre. Y no es para menos.

El anuncio publicado en Amazon sobre un cubo para fregar con escurridor de la marca Vileda en el que se especifica que es "para las mujeres" ha producido una multitud de comentarios en Twitter, donde fue compartido por la mencionada usuaria. También se explica que el cubo cuenta con la tecnología PowerPress para este escurrimiento, para escurrir sin tener que agacharse, logrando que "sus manos se mantendrán limpios y secos".

La publicación ha generado un hilo de cientos de respuestas que van desde los cachondeos hasta las críticas de personas realmente molestas con lo que consideran una información bastante desafortunada. También ha sido retuiteado hasta en 246 ocasiones y citado 60 veces, obteniendo 762 "Me Gusta".

Más reacciones

lunaacerada y Rosa Lopez Fernandez hicieron alusión a si "los hombres no tienen manos, ¿volarán??", o por ejemplo, El Duende de Gelida que indica que "son listos los de @vileadaes saben que hay cierto sector brave and stunning deseando hacer cosas "de mujeres" y esperan que compren... oh wait que la femineidad no es fregar, solo hacerse la raya del ojo. No comprarán.".

Son listos los de @vileda_es saben q hay cierto sector brave and stunning deseando hacer cosas "de mujeres" y esperan que compren... oh wait que la femineidad no es fregar, solo hacerse la raya del ojo. No comprarán. — El Duende De Gelida (@DeGelida) 20 de diciembre de 2022

En un tono más jocoso, Víctor de Buen comentó que los creadores del anuncio "se han olvidado de pintarlo de rosa y ponerle la iris para que se sepa más claro que es para para mujeres".

Otro usuario, Aitor San Sebastián puntualizó: "Dos detalles importantes. El producto es de Vileda, pero no es Vileda quién lo vende ni quien ha puesto ese anuncio en Amazon (es una empresa alemana. Y la captura no se corresponde actual del anuncio (que al parecer ha sido actualizado)".