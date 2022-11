"Buena comida". Así empieza una reseña de Tripadvisor que no va a tener nada que ver con la calidad de los productos del restaurante o la técnica culinaria de sus profesionales. La crítica del usuario roccab2016 obtuvo la respuesta del Director de Relaciones Públicas de 'De Contrabando', un local situado en la capital grancanaria, al encontrarla injusta.

"No vuelvo a un sitio en el que me apuran para que me vaya porque la cocina cierra a las 16:00h y me traen el postre con la cuenta, un restaurante con 8 mesas y la mía era la única del local ocupada, está condenado a cerrar... Si no atiendes bien a tu único cliente... Cuando esté lleno... Cocinero atento y camarero nada empático...".

Ahí estaba el problema según este usuario: no le dejaron quedarse en su mesa disfrutando más allá de la hora de cierre. Desde el local, después de agradecer de forma educada la reseña, respondieron de forma certera.

"En ningún momento apuramos a nuestros comensales. Aunque sí disponemos de un horario. Horario necesario para la gestión de los tiempos: limpieza, descanso del personal, elaboración, etc... El control de nuestro horario es fundamental para que el buen servicio del turno de noche". Para algo se determina un horario.

"En su caso, usted y su acompañante, llegaron a la mesa a las 15:00h y se les recogió la mesa a las 17:00h", afirman. "Contamos además con el video de seguridad, que avalan nuestra palabra. Hay que aclarar que nuestra hora de cierre es a las 16:00h, y por ustedes, finalmente cerramos pasadas las 17:00h. Algo más de una hora más tarde. Si eso no es atenderles bien, ¿explíquenos qué lo es?".

El camarero tuvo que quedarse una hora más en el trabajo para terminar recibiendo una reseña negativa por parte de los clientes. Él mismo recuerda que los clientes le dijeron: "Estamos acostumbrado a que cuando comemos en un local, nos quedamos toda la tarde...".

A la cuestión de que se encontraban solos en el local y aún así no se les trató como según ellos pensaba que merecían, el restaurante quiso dejar claro que "si está en un local fuera de horario, es normal que estén solos", les recordó el encargado.

"PD: 'La empatía consiste en la experiencia interna de compartir el estado emocional momentáneo de otra persona' (Roy Schafer)", así cierra su respuesta el restaurante.