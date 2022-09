La humorista canaria Omayra Cazorla ha compartido en sus redes sociales un divertidísimo video sobre cómo se ha preparado ya ante la alerta máxima decretada por fuertes lluvias en Canarias este fin de semana. Y claro, el video se ha viralizado en apenas unas horas. "Nosostros ya estamos preparados", comienza su vídeo acompañada de su perro. "Luego no digan que no hemos avisado: yo ya limpié cunetas, interiores y el patio interior, aunque no tengo patio interior", dice la humorista forrada con un anorak y capucha.

"Yo no tengo patio interior, pero tú que eres rico y lo tienes, jódete ahora", dice la popular cómica. Omayra Cazorla, entrenadora de 'Omi fitnes entertaimen' Y es que asegura: "A mi me lo dijo Vicky - la meteoróloga de la Radiotelevisión Canaria (RTVC); ella es física y ella no asusta, pero cuando ella alarma y te dice 'por si acaso', tú hazlo", asegura Cazorla. Tras poner a los intenautas en precedentes, la cómica canaria nos muestra su "kit de supervivencia ante la lluvia tan grande y ciclónica y tropical que va a venir". Así, Cazorla nos enseña su particular kit compuesto por "unos rollos de papel higiénico, una vela, un paquete de galletas y un metro para medir "hasta donde va a llegar el agua". La monologuista Omayra Cazorla reúne 3.500 euros para los afectados por el volcán de La Palma "El papel higiénico, porque a mi no me va a coger otra vez; el metro porque yo cubro la zona sur y así voy avisando sobre cuánto está subiendo el agua en centímetros; una vela porque a todos nos hace falta algo de luz y la comida (un paquete de galletas), porque yo sin comida no sé hacer el resto", indica. El vacilón arranca cuando vuelve a coger el metro y dice que ella "no sabe pasar los milímetros a litros" pero asegura que todo está arreglado, porque tiene un primo que le pasa los milímetros a litros: "Yo no sé, pero tengo un primo que me lo pasa de milímetros a mililitros, a decilitros y a litros", explica. Alerta máxima en Canarias: el ciclón trae fuertes lluvias, inundanciones, tormenta y viento Y como colofón a su divertido vídeo, Omayra Cazorla nos da el parte del tiempo esta mañana de viernes: "Ahora mismo en la zona sur hay claros y nubes, nubes y claros, pero hay más nubes que claros". "Mira pa' llá ¿ven la nube esa como queriéndose poner más oscura? Eso es como cuando alguien te quiere decir algo y lo ves trincado y te lo escupe sin que lo esperes. Viene, eh!", advierte para concluir diciendo: "Esta es mi aportación; estamos avisados y luego no podemos ponernos remolones porque nos lo dijeron. ¿Que viene? Perfecto, estamos preparados para el Titanic; ¿que no viene? pues tú sigues con tu cumpleaños, tu fiesta, tus eventos, tus comuniones y tus cosas", concluye.