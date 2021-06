Las altas temperaturas y las ganas de playa propias del mes de julio no suelen ser propicias para grandes lanzamientos de videojuegos, sin embargo, este mes salen a la venta títulos interesantes como 'F1 2021', 'Cris Tales', 'Chernobylite', 'Samurai Warrior 5' o clásicos como 'Legend of Zelda' o 'Space Jam'.

Los amantes de la Fórmula 1 podrán disfrutar a partir del 16 de julio del último título desarrollado por Codemaster y Electronic Arts para PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series y PC. Ponte en la piel de Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Carlos Sainz o Max Verstappen y llega a lo más alto del podio en el mundial de automovilismo por excelencia.

Además, este mes de julio traerá el lanzamiento de juegos que, aunque no son grandes franquicias, tienen muy buena pinta. Es el caso, por ejemplo, de "Cris Tales", un videojuego de rol japonés para PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X y Nintendo Switch desarrollado por la colombiana Dreams Uncorporated y que será publicado por Modus Games a partir del 20 de julio.

Un homenaje a los grandes JRPG (juegos de rol japoneses) con unos gráficos muy artísticos y en el que Crisbell, una Maga del Tiempo, se embarca en un viaje para salvar el mundo de un oscuro futuro.

Otro juego que pinta muy interesante es 'Chernobylite', una aventura inspirada en el accidente nuclear de mediados de los 80 en el que el misterio y la acción están asegurados y en el que el jugador deberá investigar las desapariciones de varias personas en la zona contaminada de esta ciudad del norte de Ucrania.

El título, desarrollado y editado por The Farm 51, saldrá a la venta el 27 de julio para PC, PS5, PS4, Xbox One, PlayStation y Xbox Series, las mismas plataformas en las que saldrá, un día después, 'Forgotten City', otro título de acción, de Modern Storyteller, en el que el jugador viajará a la antigua Roma para investigar un misterio oculto y evitar que cambie la historia.

Para los adictos a los videojuegos de acción y combate ('hack and slash') llega la quinta entrega del mítico 'Samurai Warriors', que estará disponible el 27 de julio para PC, PS4, Xbox One y Switch.

Precisamente para este dispositivo híbrido de Nintendo (sobremesa y portátil a la vez) sale también a la venta este mes otro de los grandes clásicos de este gigante japonés, 'The Legend of Zelda: Skyward Sword HD', una aventura de acción clásica que salió originalmente para Wii en 2011 y que se ha mejorado y adaptado para el modo de juego de la Switch.

Y para que la diversión no pare, los amantes de la mítica película de 'Space Jam', en la que los Looney Tunes se adentraban de el mundo del baloncesto de la mano del histórico jugador de la NBA, Michael Jordan, podrán disfrutar ahora del juego de la nueva entrega de este film, que se estrenará en cines el 16 de julio y en la que toma protagonismo otra estrella del basket americano, Lebron James.

'Space Jam: A New Legacy The Game' saldrá a la venta a la vez que la película en exclusivo para Xbox One y Xbox Series, y en él la desarrolladora Digital Eclipse ha creado un juego tipo arcade de desplazamiento lateral, con un estilo retro, dirigido para todos los públicos y en el que los seguidores han sido clave para su creación.

Uno de los juegos más originales que se publicarán este mes es, sin duda, 'Where the Heart Leads', un título en exclusiva para Play Station (PS4 y PS5) que mezcla realidad y ficción y en el que el jugador acompañará su personaje a lo largo de toda su vida en lo que será una experiencia vital y muy realista.

Los seguidores del "anime" podrán disfrutar de un gran número de títulos como: 'Ys IX: Monstrum Nox' (9 de julio para PC, PS4 y Switch); 'Cotton Reboot!' (20 de julio para PS4 y Switch); 'Akiba's Trip: Hellbound & Debriefed' (23 de julio para PS4, PC y Switch); 'The Great Ace Attorney Chronicles' (27 de julio para PS4, PC y Switch) o 'Blaster Master Zero 3" (29 de julio para PS4 y Switch).

Sin olvidar algunos DLC (contenidos descargables) como el 'Watch Dogs Legion'; la nueva entrega de la reputada saga de simulación de vuelo de Microsoft, 'Microsoft Flight Simulator', "Nier Re[in]carnatio, basado en la saga NieR para dispositivos móviles (iOS y Android); y, aunque no tiene fecha de lanzamiento fija, este julio podría ver lo último de 'Pokemon Unite' para Switch.