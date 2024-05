Novedades en Whatsapp: para esto sirve el nuevo icono con doble flecha

WhatsApp se ha consolidado como la aplicación de mensajería instantánea número uno en todo el mundo, gracias a sus más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Esta popularidad se debe en gran parte a su constante actualización para ofrecer el mejor servicio posible a sus usuarios.

La plataforma está diseñada para permitir a los usuarios comunicarse de diversas maneras, desde mensajes de texto, fotos y notas de voz, hasta llamadas y videollamadas. Y aunque podríamos pensar que la aplicación ya lo hace todo, desde Meta continúan trabajando para mejorar las posibilidades de comunicación en todos los aspectos.

En este sentido, WhatsApp ha agilizado el proceso de reenvío de mensajes mediante la introducción de un nuevo botón de acción que aparece junto a un archivo compartido en un chat, permitiendo acceder directamente a la lista de conversaciones al hacer clic en él.

Icono de Whatsapp / El Día

Acciones que puedes realizar

Los usuarios de WhatsApp pueden reenviar mensajes y actualizaciones de canales entre chats, aunque con ciertas limitaciones para evitar el spam, como la aparición del botón cuando un mensaje ha sido reenviado muchas veces. Anteriormente, para reenviar un mensaje era necesario pulsar sobre él y luego seleccionar el icono de una flecha apuntando hacia la derecha.

Sin embargo, ahora esta acción se ha simplificado con el nuevo botón que muestra un diseño renovado con dos flechas apuntando hacia la derecha. Este botón no solo se despliega al hacer clic sobre el mensaje, sino que también aparece junto a un archivo multimedia en el propio chat.

El botón de doble flecha permite compartir el archivo de manera rápida, eliminando la necesidad de seleccionarlo manualmente y abriendo automáticamente la lista de conversaciones para elegir el destinatario.

Si aún no ves este nuevo botón en tu aplicación de WhatsApp, es posible que aún no tengas instalada la última versión. Te recomendamos verificar si tienes la última actualización. En caso de tenerla pero aún no aparece el botón, es solo cuestión de tiempo para que se implemente en tu dispositivo.