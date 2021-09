¿Cuántas veces has soñado con tener ese cuerpo que tanto te gusta pero luego, por diferentes cuestiones, no llegas a lograrlo?¿Cuántas veces la falta de tiempo ha jugado en tu contra para ponerte a hacer ejercicio? ¿Cuántas veces has implorado que exista un ejercicio que no requiera de mucho esfuerzo pero que sí sea muy efectivo?

Antes de desvelarte este infalible ejercicio es importante tener en cuenta una cuestión que es clave: no existen las dietas milagro ni tampoco los ejercicios mágicos a no ser que vayan acompañados de una buena alimentación.

Aunque es cierto que, lo que no nos cuentan, es que hay infinidad de actividades y cosas que podemos hacer para adelgazar sin ir al gimnasio todos los días.

Una de esas cosas es realizar diariamente una actividad tan económica y sencilla como caminar.

¿Cuántos pasos debo dar para perder hasta 10 kilos?

La Organización Mundial de la Salud afirma que para estar saludable tienes que moverte 10.000 pasos al día. Sólo con ese movimiento (serán unos 8 kilómetros más o menos cada 24 horas) ya puedes prevenir enfermedades como la obesidad. Pero si haces un esfuerzo un poco mayor, sólo de 5.000 pasos más, la pérdida de peso está asegurada.

¿Cuánto tiempo tenemos que caminar para ver resultados?

Para adelgazar caminando nos ayudará el realizar, diariamente, esta actividad entre 22 y 30 minutos al día durante cinco días a la semana, para un nivel básico será suficiente para empezar con esta rutina.

Los beneficios de caminar rápido para el organismo

Caminar rápido mejora la respuesta muscular, aumenta el consumo de calorías y facilita el control del peso, activa la circulación cardiaca y genera, disminuye los niveles de colesterol y de glucosa, contribuye al control de la presión arterial y mejora las funciones respiratoria, intestinal y sexual.

Así lo ha asegurado el especialista en Cardiología y Rehabilitación Cardiaca de Policlínica Guipúzcoa, Eduardo Alegría, quien ha recordado que "no es lo mismo" caminar normal que caminar rápido y que la velocidad a la que se realice es importante para valorar los beneficios que aporta esta práctica a la salud.

¿Cuál es el número exacto de pasos para perder peso?

Aunque pueda parecer una cantidad desorbitada, es una cifra tan asequible como fácil de conseguir.

Lograr los 15.000 pasos al día es sencillo si te organizas. Lo importante también es que lo hagas a lo largo del día y que busques motivos para poder cumplir con este reto que te marcas.