Fíjate en este truco: Te devolverá el brillo natural a tu cabello

Fíjate en este truco porque te devolverá el brillo natural a tu cabello como nunca antes lo habías visto. Las cutículas abiertas es uno de los motivos principales por los que el cabello ofrece un aspecto áspero y poco saludable, sin brillo. Por si no lo sabes, la cutícula capilar es la parte más externa del pelo. Está compuesta por varias capas de células de queratina unidas entre sí por una sustancia conocida como cemento cuticular, que actúa como pegamento entre ellas y las mantiene unidas.

Las cutículas son estructuras que revisten y cubren otras partes para protegerlas de agentes externos. En el cabello, la cutícula capilar actúa también como escudo protector del córtex capilar.

Y es que el aspecto que ofrecen estas células es similar al de las escamas de los peces, o las tejas superpuestas unas sobre otras formando un tejado. Una cutícula bien sellada es dura y no debería tener "fugas", es decir, no deberían existir células mal situadas que dejaran desprotegido el interior. Al igual que ocurriría si una teja del tejado estuviese rota o mal colocada, en el cabello, la mala disposición de las células que forman la cutícula también provoca daños en el interior de la hebra capilar.

La cutícula es la primera barrera de protección que tiene nuestro cabello y la encargada de ofrecer la resistencia mecánica que necesita y el sellamiento adecuado para mantener la hidratación interna de la fibra capilar.

Lo que te puede dañar la cutícula

Hay varios agentes externos que pueden dañar la cutícula y algunos de ellos son los siguientes:

Exposición al sol y a los rayos UV .

. Sometimiento de la hebra a viento intenso .

. Cepillado excesivo.

excesivo. Altas temperaturas sobre la hebra y abuso de secadores y planchas .

sobre la hebra y abuso de secadores y . Utilización de tratamientos químicos agresivos como pueden serlos decolorantes, tintes, permanentes, alisados.

Entre todas las causas citadas, quizás la más común sea la agresión de la cutícula por el uso de productos químicos. Son agentes químicos que están diseñados para alterar la forma o el color del cabello y, para ello, necesitan penetrar en el córtex, el cual se encuentra por debajo de la cutícula.

Consecuencias

Las cutículas abiertas son la causa de tener un cabello con porosidad. Ello significa que, por un lado, el cabello tiene más dificultades para retener la humedad, ofreciendo un aspecto seco y poco saludable. Por otro lado, los tratamientos regeneradores que apliquemos sobre nuestro cabello van a poder penetrar fácilmente hacia el interior de la hebra, pero no podrán permanecer durante demasiado tiempo porque la apertura de las cutículas hará que sean demasiado volátiles.

El cabello se ve muy apagado y áspero, no solamente por la falta de hidratación que ya hemos comentado, sino por el hecho de que las cutículas no están lisas sobre la hebra, las unas sobre las otras, y por ello no reflejan bien la luz, desproveyendo del brillo natural al cabello.

¿Cómo podemos sellar las cutículas?

Si hemos hablado de que las cutículas están compuestas básicamente por células de queratina, una proteína que se encarga de formar una barrera que protege en interior, parece obvio que una forma de reforzar ese escudo es con más proteínas. Muchos tratamientos queratinizantes del cabello están destinados a ese fin. Por otro lado, existen productos en el mercado ricos en proteínas que ayudan a regenerar las cutículas dañadas, por ejemplo, la proteína hidrolizada de seda, de arroz o de trigo.

Truco rápido

Existen otros trucos muy efectivos para hacer que las cutículas se contraigan y se cierren fácilmente para retener la humedad en su interior: por ejemplo, aplicar productos con un pH ácido (como el vinagre) en el último enjuague del cabello; o aplicar agua muy fría. Esta segunda opción es muy efectiva. Hay personas que incluso preparan un bol con agua y cubitos de hielo donde sumergen el cabello en intervalos de unos pocos segundos y después del último enjuague. Esto permitirá que las células cuticulares se contraigan y se alisen de inmediato, lo cual, en última instancia, hará que la luz se refleje mejor sobre el cabello confiriendo un aspecto brillante y saludable a nuestra melena.