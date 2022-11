El pelo tiene su propio ciclo vital y su caída forma parte de su proceso natural. No obstante, hay estaciones del año en las que perderlo es más habitual, como en otoño. La pérdida del cabello parece volverse más evidente en estos meses, incluso las consultas por este problema aumentan en un 30 % —según un estudio publicado por el British Journal of Dermatology—. Pero antes de entrar en pánico, hay muchas cuestiones a tener en cuenta, una de ellas, es que, como ya mencionamos nuestro cabello tiene su propio ciclo de vida y cada pelo es un ente totalmente independiente, lo que sucede es que se renueva, no que se pierde.

Sin embargo, muchas son las marcas que, en su afán por evitar o frenar esta caída, ofrecen productos que prometen importantes beneficios a quienes los usan. Muchos de ellos se convierten en un indispensable, como lo es ya el tratamiento anticaída de Mercadona, que facilita bajo su marca de cuidado personal, Deliplus. Se trata de uno de esos productos específicos para hombres y que trata de frenar la caída de su cabello. Tratamiento anticaída El producto funciona como tratamiento anticaída para hombres y está a la venta bajo la marca Deliplus. Este tratamiento contiene ginseng y cafeína, dos ingredientes que hacen que sea más fácil estimular el cuero cabelludo y a la vez fortalecer las raíces del pelo. Este sérum se comercializa en un bote de 100 ml y su precio no llega a los siete euros.