La reina Letizia celebra su 51 cumpleaños, consolidándose como una de las monarcas más aclamadas en el mundo. A pesar de su prominente posición, el origen de su nombre, "Letizia," sigue siendo un misterio sin resolver, ya que ni ella ni su familia han confirmado su procedencia.

Cuando se anunció el compromiso entre Felipe de Borbón y la periodista Letizia Ortiz Rocasolano, muchos se preguntaron si la Z en lugar de la clásica C había sido un error tipográfico. Sin embargo, no fue un error.

En un principio, se especuló que cuando su padre, Jesús Ortiz, la registró en el registro civil, el funcionario era italiano y, al escuchar el nombre, utilizó la forma italiana. Sin embargo, la explicación que ha cobrado más fuerza es que fue idea de Paloma Rocasolano, su madre.

La versión más plausible

Según la escritora Carmen Duerto, Paloma era una fan del grupo 'Viva la Gente,' y una de sus cantantes se llamaba Letizia. Esto inspiró a Paloma a darle ese nombre a su hija mayor.

Pero la elección del nombre no fue tan sencilla. En aquel entonces, no se podía poner ningún nombre que no estuviera en el santoral. Jesús Ortiz, deseando cumplir el deseo de su esposa, buscó y buscó hasta que encontró una virgen italiana, la "Madonna della Letizia," que permitió registrar a su hija con ese nombre.

Desde su presentación oficial como miembro de la familia real, el nombre "Letizia" experimentó un auge en popularidad. En la década de los 70, solo 28 niñas en España llevaron ese nombre, incluyendo a la futura reina. Sin embargo, con su llegada a la corona, el nombre se puso de moda, y entre 2003 y 2004, más de 220 bebés fueron nombrados "Letizia." Según informes de 2019, había un total de 475 "Letizias" en España.

A pesar del enigma detrás de su nombre, la reina Letizia ha logrado destacarse como un referente de profesionalidad, estilo y superación en la realeza mundial.