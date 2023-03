Según ha informado la Policía a su expareja, Fayna Bethencourt, el exconcursante de 'Gran Hermano 2', Carlos Navarro más conocido como El Yoyas, podría ser arrestado en las próximas horas.

Tras no cumplir el requerimiento del Juzgado de Paz de Vilanova del Camí, Carlos Navarro se encuentra en busca y captura. Debía entrar en un centro penitenciario voluntariamente, después de que el Juzgado Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria haya ordenado su ingreso en prisión.

Carlos Navarro tiene que hacer frente a una pena de cinco años y ocho meses, después de ser condenado por un delito de maltrato habitual y lesiones a su expareja. Fayna Bethencourt explicaba en Telecinco: “Hace un par de días me comentaron esto, que mi situación es la siguiente. Dependemos de que lo vea alguien y llame a la Policía y que Policía llegue a tiempo. He recibido pistas de más de uno, pero no lo quiero hacer público por si es cierto”-

Más allá de la pena de prisión, Carlos Navarro debe cumplir una orden de alejamiento hacia su expareja e hijos, después de que le haya sido retirada la patria potestad durante el periodo de cuatros años. Además, la sentencia indica una indemnización de 12.000 euros.