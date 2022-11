Miley Cyrus ha sufrido un ataque de ansiedad en pleno concierto cuando se encontraba ante un estadio lleno a rebosar en México, en el Corona Capital de la Ciudad de México, este pasado domingo. La artista comenzó a sentirse mal, no podía respirar con normalidad y el pánico pareció adueñarse de ella, por lo que no lo dudó un segundo y compartió con los miles de fans que acudieron al concierto lo que le estaba pasando.

"¿alguien alguna vez se ha sentido con mucha ansiedad sin razón aparente y muy insegura? yo me siento así ahora y no sé por qué, tenia miedo porque me sentía sola pero ahora os veo y sé que no estoy sola, si mi música os ayudó vamos a superar esos miedos juntos" - miley cyrus 💌 pic.twitter.com/JiYvMJC0Ud — ♔☾ (@milesholy) 21 de noviembre de 2022

Tras darse un respiro y hablar un rato con su madre tras las bambalinas, Miley Cyrus regresó y contó a su público lo que le sucedía. La cantante prefiere hablar sobre sus problemas de salud mental y no dar a entender cualquier otra circunstancia bien distinta. "¿Alguna vez se sintieron con mucha ansiedad sin razón aparente y con mucha inseguridad? Yo me siento así ahora y no sé por qué, tenía miedo porque me sentía sola", confiesa la estrella a la que su mente le juega malas pasadas en alguna que otra ocasión.

Según se ha sabido, su ataque de ansiedad explica también por qué no se quitó las gafas de sol durante las dos horas que duró el concierto y por qué abandonó el escenario hasta en dos ocasiones más para buscar el consuelo de su madre, que estaba a su lado para hacerle entender que no estaba sola y que los miedos que le atenazaban el pecho tan solo eran fruto de su mente.

“Siento que todas estas canciones que estaban destinadas a ayudarte ahora son para mí… realmente necesito escuchar esta canción más que a nadie ya que trata sobre no rendirse.”

-Miley Cyrus antes de cantar The Climb- pic.twitter.com/NJybYMKcMy — Miley Cyrus Noticias (@NoticiasSmilers) 21 de noviembre de 2022

"Ahora os veo y sé que no estoy sola"

Miley Cyrus regresó sobre el escenario para decir: "Ahora os veo y sé que no estoy sola, si mi música os ayudó también me ayudará a mí, vamos a superar esos miedos juntos", en un evidente estado de nervios que no quiso esconder, no es motivo de vergüenza. Por eso habló abiertamente de lo que le estaba pasando: "Siento que soy la única persona que me impide seguir adelante. Nadie más tiene el poder y control de expresar nuestras creencias, filosofía, actitudes o decidir si hoy es un mal o un buen día. Y me he dado cuenta de que estoy jodiendo mi propia libertad. Es irónico", expuso.