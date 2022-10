"Me da igual si han sido seis segundos o un nano segundo en el metaverso, como esto sea verdad se acaba", "Pedía a la Virgen que si no era para mí me lo quitase, pero no en la televisión nacional" o "No me voy a pasar el día encerrada con este señor con el que no sé si tengo algo en común".

Estas son solo algunas de las frases que pronunció Tamara Falcó pocas horas después de confirmarse su ruptura total con Íñigo Onieva, el hombre más criticado de España y que consiguió que la hija de Isabel Preysler se convirtiera, en cuestión de horas, en todo un icono de la cultura popular. Impertérrita, sin un ápice de dolor en su rictus y agradecida a Dios por haberle quitado al que iba a ser su marido de en medio, la Falcó puso tierra de por medio y, en cada acto que protagoniza, no pierde la oportunidad de atizar al hombre con el que iba a compartir su vida. Ruptura y resurrección de Tamara Falcó: los siete días que la convirtieron en un icono Después de haber protagonizado todos y cada uno de los titulares y tertulias televisivas de la pasada semana, Tamara puso rumbo a México, país en el que sería ponente de una convención puesta en marcha por Hazte Oír y en la que hablaría de la importancia de la familia. Sin embargo, un polémico comentario lanzado por la colaboradora de El Hormiguero ha desatado un sinfín de comentarios en España debido a su controvertida opinión sobre la sexualidad en la actualidad. Tamara Falcó destapa las mentiras de Iñigo Onieva : "Hay muchísimo más" "Estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad" Ha sido durante la intervención de La Marquesa de Griñón en el mencionado acto cuando Falcó soltó una frase que ha sido catalogada, cuanto menos, de homófoba. "Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde se puede ejercer el mal', fueron las palabras que soltó Tamara y que ha hecho que reciba voraces críticas por el trasfondo de la misma.