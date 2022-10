Ruptura y resurrección de Tamara Falcó: los siete días que la convirtieron en un icono

"No hay mal que por bien no venga", dice el refranero español. Tamara Falcó prefiere verlo como una señal de Dios, al que venera desde hace años. Sea como sea, la marquesa de Griñón ha pasado del "ojalá comamos perdices" al "veo imposible volver" en menos de una semana y sin perder la sonrisa. Ella misma reconoce que se alegra de "abrir los ojos" a tiempo sobre las infidelidades del que fue su prometido por unos días, el empresario madrileño Íñigo Onieva.

El "culebrón" mantuvo pegado a todo el mundo a las pantallas (de la televisión y del móvil). Agatha Ruíz de la Prada confesó haber buscado en Google "Tamara Falcó" a las cuatro de la mañana para saber si había nuevos datos sobre la situación de la pareja. Ella sirve como ejemplo de la gran empatía que despertó la hija de Isabel Preysler en la sociedad. Su éxito se puede contabilizar: en Instagram, una de sus herramientas de trabajo con las marcas, sumó más de 120.000 seguidores en una semana. Mientras ella lloraba, su caché subía.

Esta es la cronología de la semana más difícil para Tamara Falcó; siete días en los que pasó de la euforia a la decepción y, finalmente, resucitó.

Día 1: jueves 22 de septiembre de 2022

El anillo en Instagram

Tamara Falcó mostró su anillo de compromiso con el empresario Íñigo Onieva en Instagram, como buena influencer. Tras dos años de relación, la marquesa de Griñón decía sentirse la “más afortunada del planeta” ante la idea de compartir su vida con el madrileño. Ella, muy creyente, decía dejar atrás “la perfección mundana por una que para mi tiene mucho más valor: el Amor”. Todo el mundo hablaba del anillo; una pieza de oro blanco con tres diamantes de la firma Repossi que costó 14.500 euros. Llamó la atención el diseño de la alianza, que no cerraba en la parte delantera y los brillantes caían como lágrimas sobre el dedo. Cuando todo se torció, las redes sociales bromearon con que el anillo era “abierto”, como la relación de ambos.

Esa misma noche, la hija de Isabel Preysler reveló más detalles del enlace en “El Hormiguero”, el programa de Antena 3 en el que colabora. Él “hincó rodilla”, a ella casi le da “un ataque al corazón” y el enlace estaba previsto para el 17 de junio. “Ojalá comamos perdices”, comentó emocionada.

Día 2: viernes 23 de septiembre de 2022

El vídeo de la infidelidad

No habían pasado ni 24 horas del anuncio de boda cuando se filtró el vídeo —ya famoso— de Íñigo Onieva besándose con una chica morena que no era Tamara Falcó en el festival de música Burning Man, en Nevada, Estados Unidos. El evento tuvo lugar del 28 de agosto y el 5 de septiembre de este año, aunque el empresario utilizó como justificación que las imágenes eran de 2019. "Quiero a Tamara con locura y nos vamos a casar pese a quien le pese", comentó tajante tomando la mano de ella y abriéndose paso entre la prensa para acudir a una boda a la que estaban invitados esa misma tarde. Ella, en segundo plano, sólo respondió a la pregunta de un periodista sobre si perdonaría una infidelidad: "¿Estamos locos o qué?".

El vídeo de Iñigo Onieva morreandose con otra que no es Tamara Falcó ya lo ha visto todo el mundo. @salvameoficial dejad de hacer el ridículo cebando algo que ya sabemos. #YoVeoSálvame

pic.twitter.com/ZIeYM9QGY7 — Bad Benny 😈 (@BadBenigno) September 23, 2022

En aquella boda la situación era la siguiente: ella había visto el vídeo, pero se había creído las explicaciones de él. Hasta que llegaron a casa. Aquella tarde el programa de “Sálvame”, en Telecinco, dedicó horas a demostrar que el vídeo era actual. Las pruebas le llegaron a Tamara, que volvió a pedir explicaciones a su novio. Él le dijo que “podía ser verdad”. En ese momento se rompió todo.

Día 3: sábado 24 de septiembre

Tamara se va a casa de su madre

Tamara Falcó eliminó la fotografía del “momento pedida” de su Instagram, dejó el anillo de pedida en la mesa y se fue de la casa que compartía con Onieva. Sale con sus dos perros y un bolso grande en el que mete algo de ropa "por no ir con la maleta". Aunque no da declaraciones, está afectada. Se refugia en casa de su madre, Isabel Preysler. Nadie confirma la ruptura, pero se da por hecho.

Las redes se vuelcan con la marquesa, que para entonces ya ha subido unos 70.000 seguidores en Instagram. “Tú vales mucho y esta clase de tíos no cambian”, le recordaban sus fans.

Día 4: domingo 25 de septiembre

Íñigo entona el “mea culpa”

El ya ex novio de Tamara terminó por retractarse. Envió un comunicado en el que reconoce lo ocurrido, lo califica como “inaceptable” y se muestra “arrepentido y destrozado por ello”. Pidió perdón. "Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente". El empresario parece dispuesto a recuperarla a juzgar por cómo termina la carta de disculpas: “Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida”. La prensa rosa asegura que él está destrozado y se pasa el día llorando. A ella, la arropa su familia. Su hermana Ana Boyer se desplaza a la casa de Isabel Preysler para estar con ella . Para entonces, toda España está del lado de la marquesa de Griñón.

Día 5: lunes 26 de septiembre

El “unfollow” en Instagram

Ante la falta de apariciones públicas de la pareja y la ausencia de declaraciones, los medios reparan en un detalle: Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han dejado de seguir en Instagram. Todas las miradas estaban puestas en el siguiente acto en la agenda de la marquesa, un evento al que la hija del fallecido Carlos Falcó tenía previsto asistir en el Teatro Real de Madrid. Durante la jornada sumó más de 31.000 seguidores.

Día 5: martes 27 de septiembre

“Para los cuernos soy cuadriculada”

Cinco días después de anunciar su matrimonio, Tamara Falcó confirmaba el final de su relación con Onieva. Primero, intervino por teléfono en “Sálvame” (para sorpresa de otros medios) porque reconoció que las pruebas del programa le habían abierto los ojos. “Cuando volví de la boda y vi al señor del pañuelo azul, cambió todo” recordaba. Se refiere a otro asistente al festival que confirmaba que el evento había tenido lugar hace unas semanas, no hace años como alegaba Onieva. Es decir, hubo cuernos. En esas primeras declaraciones reconoce estar “en shock”, pero su explicación de lo ocurrido continuaba por la tarde, en un acto al que acudió por trabajo.

"El viernes por la noche empezó a decir 'puede que sea verdad'. Le dije 'que sepas que me da igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, esto acaba'", explicó la hija de la Preysler en una frase épica de la que todo el mundo habla. Quiso dejar claro que nunca fue consentidora de la infidelidad. "El Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese Íñigo. Para mí la base es la confianza, si a él le gustaba salir por la noche yo no tenía problemas. Pero nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza. Yo estaba enamorada", explicó.

Tras varios días de tensión se mostró aliviada de conocer todo aquello antes del matrimonio o de verse “ya con familia y tal”. También cerró la puerta a una reconciliación: “Para los cuernos soy muy cuadriculada; veo imposible volver”.

Su intervención terminó con una mención a su madre, Isabel Preysler, y su forma de vivir aquello: "Yo creo que ha sido mi madre la que ha filtrado los vídeos".

Día 6: miércoles 28 de septiembre

El fenómeno "Tamara"

Tras la confirmación pública de la ruptura, llegaron las interpretaciones y 30.000 nuevos seguidores a la cuenta de Instagram. "Es un gesto importante, histórico para las mujeres". Boris Izaguirre, gran amigo de la marquesa de Griñón y de su madre, destaca que antes las mujeres ocultaban la infidelidad de sus parejas “como si tuvieran que guardar silencio”. Izaguirre destaca que en el caso de Tamara “ha habido un cambio importante" porque “hemos pasado del 'nos preocupamos por Tamara, qué pena por Tamara' a 'celebremos a Tamara'”. El tema ha enganchado a medio mundo. "No recuerdo en toda mi vida haber vibrado tanto con un tema”, reconocía la diseñadora Agatha Ruíz de la Prada.

Este empatía generalizada con Tamara es todo un fenómeno que se puede medir en cifras. Su nombre ha sido tendencia en Twitter durante días y ganó 120.000 seguidores en Instagram en tan solo siete días. Ronda el millón y medio de seguidores en Instagram. Para alguien que colabora con marcas a través de redes sociales, este incremento se traduce en un aumento del caché. Además, la imagen de Tamara se ha revalorizado por la empatía y ternura que ha causado en la sociedad. Aunque Netflix aún no había confirmado una segunda temporada del documental "La Marquesa", seguro que ya trabajan en mostrar cómo es la vida ahora de Tamara.

Día 7: jueves 29 de septiembre

"Hay mucho más"

Siete días después de la última intervención de Tamara en "El Hormiguero", anillo en mano, la marquesa reapareció con una medalla de la virgen al cuello y una actitud positiva. Sólo reveló algunos detalles nuevos. Por ejemplo, que fue su madre quien la avisó de que había nuevos vídeos de noches diferentes y, que tras comprobarlo todo, tuvo que dibujar a un nuevo Íñigo que ni conocía. "No es sólo lo que habéis visto, hay mucho más", comentó. "La relación tenía que ser basada en la confianza. Puedes ir al infierno y no hacer nada. Pero cuando rompes la confianza, es como un espejo al que le has dado martillazos", sentenció. De nuevo, con su forma de afrontar la ruptura se metió a todo el mundo en el bolsillo. Siguiente parada: México. Se va por trabajo y alargará el viaje para digerir lo ocurrido.