Santi Millán reaparece tras la filtración de su vídeo sexual

Desde que se produjese la filtración del vídeo sexual en el que aparecía manteniendo relaciones íntimas con una joven nada se ha sabido de Santi Millán... Hasta ahora.

El presentador ha sido víctima de un hackeo de su teléfono y, como él mismo comentó en una escueta conversación con un diario nacional, ha preferido dejar que sea la justicia la que tome cartas en el asunto y resuelva este flagrante caso de violación de la intimidad del actor como estime oportuno.

Además, muy poco acostumbrados a que la mujer del comunicador hable para los medios, Rosa Olucha, con quien Millán comparte su vida desde 2009, rompió una lanza a favor de su marido resaltando que "existen muchos tipos de familia. En la nuestra la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto" y que "no tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya. (...) Me da mucha pereza ver que a estas alturas el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores, ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja", dijo tras hacerse viral las imágenes.

Sin embargo, en un intento de retomar la normalidad en su vida, el presentador se ha dejado ver en público por primera vez y ha sido Risto Mejide, compañero de programa del actor, el que ha compartido en redes sociales las primeras imágenes de Santi Millán tras la filtración del vídeo.

Comida entre amigos

El actor, acompañado del publicista, de la cantante Edurne y de otra compañera de Got Talent ha disfrutado de una noche de lo más divertida en uno de los restaurantes más famosos de Madrid.

A juzgar por la fotografía, Millán parece estar de lo más relajado y algo más tranquilo tras haber pasado unos más que complicados días en los que, tristemente, fue el protagonista de una incómoda historia.