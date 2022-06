Santi Millán ha ocupado, muy a su pesar, todos los titulares de la pasada semana tras convertirse en el protagonista de una triste situación en la que se ha visto envuelto: la filtración de un vídeo en el que aparecía manteniendo relaciones sexuales con una joven que no era su mujer.

Pese a que el mutismo en torno a la grabación ha sido extremo, Millán solo rompió su silencio a través de unas escuetas palabras para el periódico ABC, con las que fue muy crítico con la situación que ha protagonizado: "Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito", expresó de forma contundente a la hora de clasificar la filtración.

Sobre la filtración del vídeo también se pronunció Rosa Olucha, mujer del comunicador, quien aseguró que "existen muchos tipos de familia. En la nuestra la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto" y que "no tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya. (...) Me da mucha pereza ver que a estas alturas el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores, ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja", dijo tras hacerse viral las imágenes.

Sin embargo, la gran duda es cómo se encuentra el matrimonio tras la tempestad que ha azotado a la pareja formada por el actor y la productora televisiva.

Unidos y fortalecidos

Según han compartido desde el círculo más cercano a la familia y como ha recogido el portal Jaleos, la pareja se encuentra más unida y fortalecida que nunca y, además, aseguran que piensan llegar hasta el final de la situación para limpiar su imagen.