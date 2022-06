Pipi Estrada no levanta cabeza.

Si hace unas semanas era víctima de una fuerte caída en el plató de Sálvame que casi le cuesta una visita al hospital pero que finalmente quedó en un susto, ahora el comentarista del programa de las tardes de Telecinco ha sufrido un aparatosísimo accidente de tráfico que sí que le ha hecho pasar por el centro médico para hacerse unas pruebas y descartar cualquier daño interno.

El tertuliano fue el encargado de compartir con sus seguidores de Instagram la última hora sobre su estado de salud y subió una historia en la que quería tranquilizar a sus seguidores para evitar especulaciones sobre el accidente de moto del que ha sido víctima.

"Acabo de tener un accidente con la moto, pero estoy bien. Tranquilos todos los que me queréis, que todavía no me ha llegado mi hora. ¡Estoy bien de verdad!", escribía Estrada desde la cabina de la ambulancia que lo transportaba al hospital.

Sin embargo, lo inesperado de la hisotira es que la ex pareja del tertuliano, Miriam Sánchez, culpó al programa en el que trabaja el ex de Terelu Campos de lo que le había sucedido al padre de su hija. "Pipi acaba de sufrir un accidente de moto . Debido al estrés emocional y económico que lleva desde semanas" explicaba Sánchez mientras apuntaba directamente a la hija de Teresa Campos. "Soy consciente del estrés económico que se le está produciendo a Pipi Estrada. De manera rencorosa y vengativa con superioridad después de 20 años. Comparto una hija con él. Estoy en tratamiento. PARA YA", advertía la que fuese ganadora de Supervivientes.