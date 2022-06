Las Campos son desde hace meses un fuente de contenido para Telecinco, que no duda en aprovechar sus rencillas para rellenar horas de programación. En esta ocasión, la bronca se ha producido por el buen rollo que Carmen Borrego ha tenido con Pipi Estrada, algo que no habría gustado nada a Terelu Campos.

Todo empezó cuando Borrego coincidió con Estrada en 'Sálvame' y este la cogió en brazos a modo de broma. Su hermana mostró su descontento con esta situación y ambas aprovecharon su presencia el plató en la tarde del viernes para tratar de solucionar sus diferencias. "No hagas lo que no te gustaría que te hicieran, esa es una premisa que tengo yo en la vida", empezó Terelu con una indirecta.

Ante este enfado, Carmen pidió disculpas a su hermana: "No tuve mala intención, para mí es un ser despreciable y no tengo buena relación con él". Al ver el tono conciliador de su hermana, Terelu también optó por tenderle la mano: "No me han gustado las imágenes, pero no me han provocado un cabreo supremo", explicó.

Añadió también el verdadero motivo de su enfado: "Me cabrea más su intención. Tienes la oportunidad fuera de cámaras de decirle que esos juegos no los haga contigo. Lo que él quiere es eso, me jode más que consiga tu objetivo porque mi hermana no tenga esa maldad en ese momento, porque ella no tenía intención de hacerme daño", argumentó la mayor de la Campos.

"Con la cosa de que estoy en el juego de 'Sálvame' sigo haciendo daño. Otra de las cosas que me molestaron es que se dijera que estabas más libres cuando yo no estaba presentando, porque eso así sí me duele", añadió Terelu. Sin embargo, ambas sellaron la paz tras las disculpas de Borrego.