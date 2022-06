La polifacética pareja del mundo del entretenimiento formada entre Alaska y Mario Vaquerizo ha dado mucho que hablar durante los últimos días.

Una noticia sobre una posible separación entre el mediático de matrimonio cogió de imprevisto a todos los medios de comunicación del país, quienes no podían creer que la sólida pareja fuese a poner fin a más de dos décadas juntos.

Mientras las informaciones sobre el divorcio de los artistas eran incesantes, una de las amigas íntimas de la pareja, la galerista Topacio Fresh, tuvo que salir en defensa del matrimonio y desmentir los rumores de distanciamiento entre la cantante y el periodista mientras los protagonistas guardaban silencio. "Es una mamarrachada totalmente fake (falso). Creo que es totalmente fake porque yo soy parte de la familia. Olvido ayer estuvo en un concierto, Mario también, por eso no se ven mucho, porque tienen una enorme lista de conciertos", dijo la empresaria.

Sin embargo, para cortar de raíz cualquier tipo de especulación que pudiera darse en los próximos días, ha sido la propia Alaska la que ha contado la verdad de su situación sentimental con su marido y ha sido tan contundente que no ha dejado lugar a dudas.

Tan felices como siempre

La cantante ha desmentido estos rumores en el portal "Chic": "No entiendo de donde salen esas mentiras, eso es de alguien que no sabe de lo que escribir y se lo inventa. No hay que hacer caso de esas cosas. Estamos igual de bien que siempre, y se nos puede ver todo el día juntos. Ahora estoy en casa de mi madre, pasando a tarde. Dentro de unos días es el cumpleaños de Mario y como siempre nos reuniremos toda la familia, haremos lo mismo que hicimos hace un par de semanas que fue el mío", dijo la mexicana.

"Tenemos un montón de conciertos, un verano que no vamos a parar afortunadamente. Menos mal que hay periodistas que hacen bien su trabajo que es ir a la fuente preguntar y así dar la información veraz. Es mucho mejor tomarse estas cosas con humor", cerró la intérprete.