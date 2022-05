La modelo Kate Moss aseguró este miércoles que Johnny Depp "nunca" le "pegó, empujó, ni tiró por las escaleras" cuando mantuvo una relación romántica con el actor entre 1994 y 1998.

Moss testificó por videollamada desde su residencia en Reino Unido en el juicio celebrado en Fairfaix (Virginia, EE.UU.) y que enfrenta a Depp y su expareja, la también actriz Amber Heard, por difamación después de que esta dijera que fue víctima de violencia machista.

En su declaración de menos de cinco minutos, Moss aclaró un rumor por el que supuestamente el actor empujó a la modelo por las escaleras tras una pelea.

"Según salía de la habitación me tropecé y me hice daño. (...). Grité porque no sabía lo que me había hecho y me dolía", afirmó en una escueta intervención que contó con muy pocas preguntas.

A continuación, Depp llevó a la modelo de vuelta a la habitación para que recibiera "atención médica".

Casualmente fue la propia Heard quien dio pie a que Moss interviniera en el juicio cuando, al describir un altercado entre Depp y su hermana, dijo que le "recordó" al rumor que hoy se desmintió.

"No lo dudé, no esperé. Pensé inmediatamente en Kate Moss y las escaleras, y le golpeé", aseguró Heard tras reconocer que pegó al actor para defender a su hermana mientras ambos discutían.

Tales palabras fueron celebradas por los abogados de Depp dentro del juzgado, ya que según la prensa estadounidense Moss mantiene una buena relación con el actor y la simple mención del incidente permitía incluir a la modelo en la lista de testigos.

Moss no ha sido la única expareja de Depp que ha intervenido en el juicio, pues la semana pasada el jurado popular escuchó el testimonio de Ellen Barkin, con quien Depp mantuvo una breve relación íntima en 1990. La mujer contó que una vez el actor le arrojó una botella de cristal durante una discusión en Las Vegas.

El mediático juicio afronta su última semana antes de que el jurado popular se reúna para deliberar.

Además de Heard y Depp, cuyas declaraciones se alargaron varios días, durante las cuatro semanas de juicio han intervenido psicólogos, policías, representantes, empleados domésticos y hasta la terapeuta de la pareja, quien insistió en que el abuso era "mutuo" por parte de ambos.

La semana pasada, Whitney Henriquez, hermana de Heard, aseguró que vio cómo Depp golpeó repetidamente en la cara a la actriz durante una discusión ocurrida en el ático de la entonces pareja en marzo de 2015. Es, por el momento, la única testigo que afirma haber visto a Depp pegar a Heard.

El 11 de abril comenzó la batalla legal en la que el actor acusa a su exmujer de difamación por un artículo que ella publicó en el diario The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico" sin mencionarle.

Depp pide 50 millones de dólares como compensación.

Por su parte, Heard respondió con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.

Es la primera vez que los dos famosos se enfrentan entre sí ante la justicia: en el juicio celebrado en 2020 en Londres, y que Depp perdió, la actriz acudió en calidad de testigo, ya que la acusación era contra el diario británico The Sun por un artículo que calificaba al actor de "agresor de mujeres".