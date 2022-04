La guerra entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro vuelve a estar de plena actualidad.

Hace unos meses, el famosos locutor de radio se sentó en Sábado Deluxe para hablar por primera vez de la paternidad de Alejandro Reyes, el hijo que según la justicia tuvo con la modelo. Durante esta entrevista, Navarro solicitó a Ivonne Reyes que reabriera este mediático caso para, según él, demostrar que Alejandro no es su hijo y acabar con su mentira.

Ante tal órdago, Ivonne Reyes regresó al mismo plató en el que habló el presentador y el respondió diciendo que ese tema ya estaba cerrado, que la justicia había hablado y que por mucho que lo pida, no hay marcha atrás ni por su parte ni por la de su hijo.

Esta explicación resultó algo vacía para los colaboradores del programa, quienes intentaron sonsacarle a la modelo por qué su hijo no se repetía la prueba de ADN si tan segura estaba de la versión que lleva 20 años manteniendo. En esa ocasión, Ivonne prefirió limitarse a decir que ya no había más que hablar sobre esa decisión.

Sin embargo, fue hace unos días cuando la venezolana reveló el motivo por el que su hijo no se va a repetir la prueba de paternidad tras protagonizar un duro cruce de reproches con Pepe Navarro en pleno directo.

Miedo a la manipulación

Ivonne Reyes le confesó a Emma García durante la emisión de Viva la Vida el por qué su hijo ya no va a claudicar más ante las peticiones del presentador. "No me fio de él, no sé de qué pudiera ser capaz. Este hombre sería capaz de manipular las pruebas. Pero es que a parte de que yo no quiero, mi hijo Alejandro tampoco quiere hacérselas. Para él fue muy doloroso hablar con su padre y no quiere volver a pasar por lo mismo" zanjó.