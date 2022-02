La cantante tinerfeña Ana Guerra podría estar de nuevo enamorada.

Después de hacerse público el fin de su relación con el actor Miguel Ángel Muñoz, con quien mantuvo un romance de casi dos años, parece que la joven natural de La Laguna habría iniciado un nuevo noviazgo con otro famoso actor español.

La voz de éxitos como 'Ni la hora', 'Lo malo' o 'Tarde o Temprano' no es muy propensa a hablar de su vida privada, por este motivo sorprendió a muchos que hablase de los motivos de su ruptura con el actor de UPA Dance y ganador del reality culinario Masterchef Celebrity mientras protagonizaba una de las entregas del programa de Alberto Chicote, Fuera del mapa. "Yo tenía pareja. Tener, tenía, pero en el momento del confinamiento ya… Pues no. Si tú estás bien con tu pareja, estás al 100% y totalmente enamorada de tu pareja, un confinamiento no tiene por qué acabar con la relación. Sin embargo, acabó con muchas relaciones en este país”, confesó la cantante al cocinero.

Sin embargo, parece que la tinerfeña ya ha dado carpetazo a esta etapa de su vida con Miguel Ángel Muñoz y que estaría muy ilusionada con otro actor muy conocido por todos.

¿Quién es el hombre que le habría robado el corazón a Ana Guerra?

Actor y también músico

Según ha informado en exclusiva el diario ABC, Ana Guerra estaría comenzando una relación con el actor de Los Serrano y músico Víctor Elías.

El citado medio apunta que "Víctor podría haber iniciado un romance con la cantante Ana Guerra, con la que también trabaja. La complicidad entre ellos es incuestionable y son muchas las veces en las que se les ha podido ver juntos".

Además, aseguran que esta información llega por parte del entorno más cercano de la tinerfeña y que aún no han puesto etiquetas al que parece podría convertirse en el nuevo amor de la artista.