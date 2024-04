Truco para recuperar el blanco de los cordones de las zapatillas de deporte.

Las zapatillas blancas se han convertido en un fondo de armario. De tela, de cuero o de ante son un imprescindible para darle un toque más deportivo a cualquier look. Las zapatillas blancas son las más buscadas, pero también son las que más se ensucian y llevarlas blanquísimas se ha convertido en algo más que una tendencia. Además, de nada sirve llevarlas níveas si los cordones están grises.

Este tipo de calzado necesita mucho mantenimiento para que siempre estén blancas y para que no se estropeen. Hay quien las lava en la lavadora mediante un programa corto, el problema es que se puede deteriorar y acabar despegándose. Lo mejor es limpiarlas de manera periódica para evitar que la suciedad se incruste y, después, cueste más sacarla. Además, a la hora de lavar las zapatillas hay que tener en cuenta el material con el que fueron fabricadas, pues no se lavan igual las de lona que las de piel. Este último material es más delicado y no conviene frotar con un cepillo para no estropearlas.

En las redes sociales se pueden encontrar miles de vídeos con consejos sobre cómo lograr que las zapatillas vuelvan lucir su blanco original, pero ¿qué ocurre con los cordones? Los cordones de las zapatillas son los grandes olvidados, así que aquí tienes unos consejos para devolverle el esplendor a los cordones.

Cómo recuperar el blanco de los cordones de las zapatillas

Lo mejor para que los cordones de las zapatillas recuperen su blancura es dejarlos en remojo en agua muy caliente. Hay quien aconseja añadir una cucharada de jabón de escamas, otros utilizan jabón líquido, pero lo que no puede faltar es una a cucharada de percarbonato. Los cordones se dejarán en remojo una hora para que el percarbonato pueda actuar y, posteriormente, se pueden lavar con agua caliente y a mano o meterlos en la lavadora junto con una colada de ropa blanca.