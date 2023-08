La DGT sigue facilitanto los trámites a los conductores que van a dar de baja su vehículo y les ha lanzado este mensaje. Con un párque móvil tan viejo, no extraña que cada vez más apuremos hasta el final la vida útil de nuestros coches, aunque eso aumente considerablemente las reparaciones y su coste. La alta demanda de recambios y la difucultad para encontrarlos crea una necesidad que la DGT está dispuesta a solucionar.

A diferencia de las reparaciones en los nuevos coches, donde para solucionar cualquier desperfecto tienes que acudir al taller oficial, en los antiguos siempre es más fácil encontrtar piezas de vehículos retirados que funcionen y arreglen las roturas. La jefatura de tráfico busca que el recambio de estas piezas sea seguro y no pongan en peligro la seguridad del automóvil y de los ocupantes.

Los talleres se encargan de todo

Tanto si has sufrido un accidente como si te has cansado de él, la mejor manera para dar de baja un vehículo es acudir a un desguace o taller oficial para que ellos gestionen todos los trámites, arreglen papeles y puedan desmantelar el coche de una manera segura para aprovechar las piezas al máximo. Allí revisarán y comprobarán que funcione todo bien para reutilizar lo que se pueda. Ellos también destruirán el vehículo cuando no haya nada más que hacer. El trámite es gratuito y obtendrás todos los papeles necesarios cuando acabe el proceso.

¿Por qué acudir a un taller o desguace oficial?

Se encargarán de su tratamiento.

Tramitarán la baja definitiva del vehículo, informando a la DGT.

No es necesario que acudas a nuestras oficinas de Tráfico.

Si tu vehículo ha llegado al final de su vida útil, debes llevarle a un desguace o Centro Autorizado de Tratamiento de vehículos. Allí..



✔️se encargarán de su tratamiento.

✔️tramitarán la baja definitiva del vehículo



➕ℹ️https://t.co/BHi97E2nQO#TrámitesDGT pic.twitter.com/lrQFnVlvKQ — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 12 de julio de 2023

Con este método recomendado por la DGT se ahorrá tiempo y no se contamina tanto porque los residuos sen reciclan mejor. La Dirección General de tráfico también recuerda que apurar mucho la vida de los coches lllega a ser tan peligroso como usar recambios ilegales.

Aviso a los históricos

Si crees que tu vehículo es digno de un museo, puede recibir la catalogación de histórico y obtener la baja sin ser destruido. Esto implica que tiene que ser retirado de la circulación, pero no se le retirará ninguna pieza y se mantendrá tal como está. El coste tampoco supone ningún desembolso económico para el propietario aunque pueda seguir conservando el coche.